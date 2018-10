Una costumbre en Dubai: Por qué hay miles de autos de lujo abandonados

Pero, ¿qué hay detrás del voluntario olvido de varios miles de vehículos en los adinerados Dubai o Abu Dabi?



La causa reside en la dura persecución de los imapagos de deuda que impone la ley en este país. La Sharia no contempla normas ante una eventual bancarrota y tipifica el impago como un delito criminal.



De esta forma, son muchos los ciudadanos -sobre todo extranjeros, pero también cada vez más locales- que han decidido acometer una huida exprés para evitar ser apresados por el simple hecho de no haber realizado un pago de la tarjeta de crédito o de haber entregado un cheque sin fondos.



Más de 3.000 vehículos fueron abandonados el año pasado en los principales aeropuertos del país, sobre todo en los de Abu Dabi y Dubai, por este motivo.



"Muchos pidieron préstamos para financiar grandes y llamativos coches con que poder ponerse a la altura entre sus iguales. Pero desde que la economía se desacelerara, han tenido que luchar para hacer frente a sus pagos han caído en la deuda", relata un ciudadano británico huido de EAU.



Esta situación está provocando un conflicto en los aeropuertos de estas grandes ciudades árabes, pues los miles de vehículos abandonados ocupan espacios muy necesarios en sus abarrotados aparcamientos.



Por ello, muchos de esos coches son subastados por la policía a precios de ganga.



Antes, se notifica al propietario del automóvil en cuestión la intención de su retirada a un depósito policial, acción que se culminará si aquél no responde a la advertencia en un plazo de 15 días... Pero para entonces, el dueño del coche está ya muy lejos de ese aeropuerto y de ese país.