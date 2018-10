Una cordobesa la rompió en "La voz México", pero Maluma no la eligió y ella lo cruzó

"Ojo, cuidado que esta chica tiene carácter. Ésta pisa fuerte", opinó en ese instante Natalia, quien finalmente consiguió quedarse con la intérprete argentina en su equipo.





"Calladito es más bonito", cedió finalmente la argentina, quien pese a ese simpático guiño y una sonrisa abrumadora le pasó de largo a Maluma en el saludo final.



Pero él la fue a buscar, la abrazó y hasta le pidió disculpas. "¿Me perdonas que no me volteé? Es que tengo una voz similar en mi equipo y yo sabía que te iba a ir mucho mejor con Nati... ¿Me quieres? Yo te quiero y aparte estás hermosa. Que viva México, que viva Argentina, España y Colombia", cerró el compositor nacido en Medellín. Pero el colombiano no quería perder la jugada y arremetió: "¿Me das permiso de hablar?". "¿Qué? Dime", le contestó con frialdad Coleoni Ferrari. "Espero que con quién te vayas a ir me invite a la audición. Tú no me tienes que ver, yo me quedo sentadito ahí a un lado para verte", le engalanó el reggaetonero.

Fuente: clarin

En detalle, la cordobesa Cindy Coleoni Ferrari (25), radicada en la ciudad mexicana de Bacalar desde 2015, llegó al concurso de canto gracias a su participación en el musical Catarsis, que este año se estrenó en la Ciudad de México.Su soltura en el escenario sumado a su impronta rockera y su increíble voz cautivaron casi de inmediato a Natalia Jiménez (36), Anitta (25) y Carlos Rivera (32). Pero el intérprete de Felices los 4 y Corazón, entre otros tantos éxitos, ni se inmutó.Así y todo, apenas Cindy terminó de cantar y dijo que era de Argentina, Maluma destacó con tono porteño: "Sos cordobés (sic)". Pero ella le salió al cruce con mucha actitud: "Vos no me hables", le contestó la joven cantante de Carlos Paz."Bueno sabes que me arrepiento de no haberme volteado, encima me encanta tu actitud... es que yo sabía", reconoció el cantautor colombiano. "Oye, yo me la pasé diciéndole toda la canción que se volteara", lo chicaneó por su parte Rivera."¿Tienes novio o no tienes novio?", fue por más el pretty boy. "Me apagan su micrófono, por favor. No puedo creerlo, me vas a hacer enojar", le siguió el juego Cindy.