Una conductora de TV se arrojó desde un tercer piso

La conductora dominicana de TV Kiara Romero se encuentra internada en grave estado, tras saltar al vacío desde el tercer piso de su departamento, el jueves pasado. La periodista fue encontrada tendida en el piso afuera de su casa, en la ciudad de San Pedro de Macoris.





Lamentablemente, este no fue el primer intento de la conductora (madre de un niño de 2 años), que atraviesa una grave depresión, según detalló su marido, el jugador de béisbol Carlos Angenis Paulino Díaz. El deportista aseguró que el día anterior, Romero había tratado de cortarse las venas y, el martes, la mujer había publicado un fuerte mensaje en su cuenta de Instagram. "A veces creemos que puede ser nuestro fin o el final de algo, y es solo una oportunidad que Dios nos da para mostrarnos que todavía tenemos mucho que dar, que aún tenemos lo mejor de nosotros. La luz está ahí", escribió la conductora.





Los medios de República Dominicana accedieron a un video de una cámara de seguridad que captó el momento en el que Kiara cae al suelo. Debido a la violenta caída, la mujer sufrió fracturas en ambos pies y manos, junto a un traumatismo en la cabeza y una herida en la columna. "Ella está consciente. No ha perdido el conocimiento en ningún momento. Sus extremidades están inmovilizadas para que pueda ser trasladada a otro centro de salud", detalló el tío de la periodista, Franklin Romero.





El pasado 11 de septiembre, en el día de su cumpleaños, Kiara reveló que había sido violada de niña. "Hoy no es un día y no es una simple fotografía, es un grito de victoria a mi fuerte crisis de depresión, al terrible proceso que viví durante años. A las falsas sonrisas, a las falsas apariencias", comenzó en su cuenta de Instagram. "Desde la edad de 9 años fui cautiva de una violación que trajo un vacío existencial a mi vida que me llevó al borde de la muerte en muchas ocasiones. Perdí el amor de la vida, perdí mi amor para mí misma...", agregó la conductora.





Luego, Romero fue al programa Chevere Nights y amplió la desgarradora vivencia con su padrastro. "Cometí el error de guardar silencio y nunca decirle a mi familia por miedo, por vergüenza, porque en ese momento me amenazaron, temía que le hiciera algo a mi madre o a mis hermanos. Era un hombre muy violento", afirmó.





