Una bloguera usó pegamento en su pelo y terminó en el hospital

"Cuando me peino, me gusta terminar con un poco de Göt2b Glued Spray, para mantener [cada pelo] o en su sitio. Bueno, no tenía más Göt2b Glued Spray, así que usé el aerosol Gorilla Glue. Mala, mala, mala idea", afirmó en el clip, que se convirtió viral, logrando unos 19,4 millones de visualizaciones.

Luego de no poder retirar de su cabello la sustancia, la mujer decidió el pasado sábado ir al St. Bernard Parish Hospital, donde pasó 22 horas, indicaron fuentes a TMZ y detallaron que el personal sanitario le puso acetona en la parte posterior de la cabeza, pero le quemó el cuero cabelludo y solo hizo que el adhesivo se tornara pegajoso, antes de endurecerse de nuevo.

Brown compartió un video, en el que mostró su visita al hospital y añadió que recibió instrucciones de los médicos para intentar quitarse la sustancia en casa.

Además, se informó que la mujer contrató a un abogado y está sopesando emprender acciones legales contra la empresa productora del pegamento Gorilla Glue, ya que la etiqueta del producto que utilizó indica que no se debe usar en los ojos, la piel o la ropa, sin mencionar el cabello, lo que Brown considera "engañoso".

Por su parte, la compañía declaró en un comunicado que el caso de la bloguera es una situación única y que el producto que empleó "no está indicado para su uso en el cabello, ya que se considera permanente". Subrayó que el adhesivo en aerosol está diseñado para montar cosas en superficies como papel, cartón, madera, laminado y tela.

Mientras, se creó una campaña para recaudar fondos en GoFundMe para ayudar a la mujer con sus facturas médicas.