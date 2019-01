Una argentina se fue de vacaciones y terminó al borde de la muerte

La turista argentina, que vive en Quilmes, decidió volver al camarote y pasó la noche "doblada del dolor". Como no mejoraba, al día siguiente su hija le dijo: "Hasta acá llegamos, volvamos a la enfermería". La situación siguió siendo tensa: su hija -la única que hablaba algo de inglés- pidió que le hicieran análisis de sangre. No había cómo.





Finalmente le dijeron que tenía una gastroenterocolitis aguda y la internaron en la enfermería. El diagnóstico, supieron después, estaba completamente errado.





Fueron tres horas de ruta en una ambulancia vieja: "Iba muerta de dolor, no podía respirar. Recuerdo ese día y no puedo creer que estoy viva". La operaron de urgencia esa misma noche: tenía una apendicitis que, con el correr de los días, se había convertido en peritonitis y había provocado una sepsis generalizada.



"No fue una cirugía laparoscópica, por el estado en el que llegué, me abrieron al medio". Tenía dos abscesos en los ovarios (pus por el tejido infectado), por lo que debieron extraerle un ovario y las trompas. El líquido había llegado a los pulmones pero en la clínica privada a la que la llevaron no había respirador artificial. La trasladaron a un hospital público de Jamaica varios días después, "cuando se desocupó un respirador en la isla".





El cuadro era tan grave y las condiciones del hospital jamaiquino tan precarias que su familia empezó a buscar la forma de trasladara a Buenos Aires en un avión sanitario. El drama de Ana María llegó a los principales medios del país. "Desesperado pedido por una argentina que se tomó un crucero y está en coma en Jamaica", tituló Infobae en aquel entonces.



Sus compañeros del Banco Ciudad se enteraron de que la internación en Jamaica costaba 4.000 dólares por día e iniciaron una campaña para juntar dinero. Alguien, además, armó un grupo en Facebook llamado "Ayudemos a Ana María", en el que miles de personas le escribieron mensajes de aliento. Sus compañeros del Banco Ciudad se enteraron de que la internación en Jamaica costaba 4.000 dólares por día e iniciaron una campaña para juntar dinero. Alguien, además, armó un grupo en Facebook llamadoen el que miles de personas le escribieron mensajes de aliento.





Hubo un arduo tira y afloje entre el ministerio de Salud, Assist Card y Cancillería. Y la presión mediática fue tal que la compañía de asistencia al viajero terminó pagando el avión sanitario. Ana María llegó al Sanatorio Finochietto en coma inducido.





"Mi estado era gravísimo. Me contaron que hubo una junta médica en la que le dijeron a mi familia que si me operaban podía morirme y que si no me operaban también podía morirme". Tuvo un paro cardíaco durante la operación pero lograron sacarla adelante.





Pocos días después, le pusieron una traqueotomía y empezó a mejorar. Pasó un mes más internada en Buenos Aires. El 5 de junio de 2015, dos meses después de aquel dolor de panza en la cubierta, le dieron el alta. Todavía hoy sigue escribiendo en el grupo de Facebook, en el que hay más de 7.000 personas. Los llama "Hermanos de la vida".



Visto a la distancia, ¿qué aprendiste?, es la pregunta de Infobae. Y Ana María, por primera vez en la charla, llora. Cuando pasó lo del crucero, hacía poco que se había separado.





"Los medios decían: 'La turista argentina que quedó atrapada en Jamaica', pero al final lo que pasó me terminó abriendo un panorama increíble de oportunidades. Aprendí a valorarme, a poner barreras, a ser más bondadosa conmigo. Hasta ese momento yo estaba siempre para todo el mundo. Y de repente, a mis 49 años, tuve que aprender a ocuparme de mí, física, psíquica y espiritualmente".



El click vino desde un lugar inesperado: "Me ayudaron mucho los relatos en esa página. Había gente desconocida pero también gente que me había conocido en la primaria, en la secundaria o en el laburo -cierra-. Muchos decían que yo siempre había sido alegre, un cascabel, que siempre estaba contenta. Cuando lo leí, me propuse recuperar a la mujer que había sido".





