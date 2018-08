Una amiga la tiró de un puente como broma y casi muere ahogada

Jordan Holgerson, de 16 años, sobrevivió a una caída de 18 metros desde un puente sobre el río Lewis en Washington, Estados Unidos. Lejos de ser un accidente, la chica fue empujada a modo de broma por una amiga con la que estaba de paseo.





El episodio fue capturado en cámara por otro amigo de las chicas y no tardó en volverse viral. La Policía del Condado de Clark, en Washington, inició una investigación por el caso, que está siendo tratado como un delito.





"Fui al puente y mi amiga vino conmigo. Ella empezó a hacer una cuenta regresiva, pero yo no pensé que fuera a pasar nada. Le dije 'no hagas la cuenta regresiva, no me voy a tirar si la haces. No estoy lista', y me empujó", relató Holgerson al sitio KATU News.





"Creo que a mitad de la caída me desmayé pero estaba despierta y consciente cuando choqué contra el agua", aseguró la adolescente, que fue rescatada del agua por un paramédico fuera de guardia que justo estaba en la zona.





Holgerson fue trasladada a un centro médico en Vancouver, Washington, con cinco costillas rotas, burbujas de aire en el pecho y una lesión en el pulmón por el impacto contra el agua.





"Me podría haber muerto", reconoció tras su caída del puente sobre el río Lewis cerca del la cataratas Moulton.

