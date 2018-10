Una adolescente grabó la pelea de su madre: "¡Buena, mami, reventala"

pelea mujeres (2).jpg

pelea mujeres (3).jpg

pelea mujeres (4).jpg

El vergonzoso hecho tiene como protagonistas a dos mujeres, pero sólo una es la que propina los golpes a su rival, la tira al suelo y no deja de pegarle en la cara e incluso hasta la pisa.Todo fue registrado por una adolescente, que sería la hija de la agresora. Se la puede escuchar muy feliz, arengando:, grita mientras les pide a los demás "que no se metan".En el video, que dura más de un minuto, se escucha también a un hombre decir "no te metas, dejala que se saque la bronca". Mientras, la mujer que era golpeada, se pone de pie pero vuelve a ser arrojada al suelo y golpeada.elliberal