Una actriz argentina busca batir un récord

La actriz porno dijo que no teme por su vida. Tiene más miedo de salir a la calle y que la "aplaste un automóvil", a que falle la anestesia que le aplicarán en diciembre, aunque todavía no tiene fecha para la operación.La actriz que se dio a conocer como bailarina, y luego como presentadora de un programa en televisión de paga, desea incrementar a más del doble de peso. "Tengo como medio kilo, quedaría en 2 kilogramos por cada glúteo".Sabrina, además de los videos explícitos que publica en sus redes sociales y su sitio de internet, tiene un show en vivo donde el sexo es el protagonista. Pero su próxima cirugía la motiva a llegar al siguiente nivel de atrevimiento."Mi show tiene que ser más fuerte ahora, porque ahora que la gente me vio hacer porno, quiere más. Tengo que hacer cosas más fuertes. Trato de estar a la vanguardia de la industria, quiero trascender como la reina del porno más perversa, más retorcida".Sabrok se dedica a complacer a sus seguidores, quienes a través de internet cooperaron y lograron reunir 10.000 dólares para que se aumentara el pecho una talla más el verano pasado."Yo pago todo lo que tengo que pagar. Yo mantengo a mis ex. Yo mantengo a mi hija y al padre, o soy como un hombre. Mantengo a mis ex maridos. Yo cumplo y mantengo a tipos que bien podrían trabajar pero son flojos", dijo un tanto molesta ante las cámaras de varios programas de televisión en México.infobae