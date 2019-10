Una abuela es viral porque busca a "Luciano Castro en bolas"

Las fotos íntimas de Luciano Castro estuvieron en boca de todos. Pampita y su frase "si esto es así, no me quiero imaginar cómo se puede poner" quedó en los anales de esta larga historia que parece no acabar. Y que además incluyó comentarios de grueso calibre de casi toda la farándula vernácula.





Si algo le faltaba al LucianoCastrogate era una abuela cordobesa pidiéndole a su celular que le mostrara las ya conocidas fotografías del actor. La señora le pide en reiteradas ocasiones al buscador de voz de Google "Fotos de Luciano Castro en bolas".









Luego, ante la desazón por la respuesta conseguida, la abuela comienza a cambiar su búsqueda con alternativas desopilantes que van desde "Luciano Castro fotos íntimas" hasta pedir imágenes similares de Gonzalo Heredia.





Toda la escena fue filmada, aparentemente por parientes de la señora, que no dudaron en viralizar las imágenes.





Embed