Un peligroso sticker sexual pretende sustituir al condón y es una mentira

Lo venden como como "la solución ideal para las personas que no están dispuestas a renunciar por completo al sexo, pero que desean experimentar una forma de intimidad más alta que la que pueden brindar los condones".





Este nuevo producto conocido como Jiftip es el claro ejemplo de publicidad engañosa y ostenta el dudoso placer de ir acompañado por una campaña de marketing realmente escandalosa. Como muestra un avance: "Te enamorarás nuevamente del sexo".





Jiftip ya es todo un éxito en Inglaterra y se propone desplazar al preservativo como método anticonceptivo. Se trata de un sticker o pegatina sexual que permite que los hombres 'sellen' la cabeza del pene antes del encuentro sexual.





Algo así como un tatuaje temporal que al colocarse en el glande -justo sobre el meato, el nombre científico para el orificio por donde los hombres orinan-, cierra este conducto impidiendo que el semen salga al eyacular.

Parece sencillo y limpio, ¿verdad? Pues muchos médicos advierten de que este nuevo método anticonceptivo no es del todo fiable ya que no protege contra enfermedades ni reduce el riesgo de un embarazo no deseado. Por tanto "no es una herramienta para el sexo seguro"-





La gran novedad que ofrece Jiftip es que sólo cubre la parte de la uretra para contener el semen y está compuesto por dos capas, una parte superior de poliuretano y una inferior adhesiva que está hecha con material especial para vendas y que promete un "agarre máximo".

Sin embargo, nada más conocerse la popularidad de este nuevo anticonceptivo los médicos han salido a la palestra para hacer frente, con argumentos irrefutables, a todas estas supuestas ventajas. Y han acusado de engaño y fraude a los fabricantes y de jugar con las ambigüedades ya que Jiftip no protege contra embarazo ni el VIH.





PRIMERA MENTIRA:

"Siente a tu pareja, siéntete libre, siéntete seguro"





Dicen que es como un escudo hipoalergénico y lo promocionan con este eslogan tan atractivo "Siente a tu pareja, siéntete libre, siéntete seguro". Una frase llamativa y oportunista con la que han logrado captar la atención de muchos hombres (mayoritariamente jóvenes) que se quejan de que el preservativo aprieta, de que no sienten lo mismo debido a la poca poca sensibilidad que ofrece y de que les cuesta llegar al orgasmo.





Pero si leemos la letra pequeña observamos que añade una clara advertencia: "no está aprobado para las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) o los propósitos de prevención del embarazo". Entonces, ¿cómo demonios vamos a sentirnos seguros?





SEGUNDA MENTIRA:

"Con Jiftip los bebés se quedan fuera de la habitación"





Este es uno de los puntos más preocupantes para expertos como Larry Lipshultz, profesor de urología del Baylor College of Medicine (en Houston, Texas) : "Con el condón, el semen queda atrapado en el condón. No hay espacio para eso con este dispositivo y, por lo tanto, el único lugar para que salga el semen es alrededor alrededor del dispositivo".





Junto a estas fugas, Lipshultz cuenta en Menshealth que "el sticker también podría desprenderse durante el coito", y añade que, "como el dispositivo solo cubre la uretra y la punta del pene, el resto del pene aún está expuesto a posibles ITS como el herpes y la sífilis".





