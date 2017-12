Un padrastro golpeó brutalmente a niño por abrir antes un regalo del árbol de Navidad

De acuerdo con la información publicada por el DailyMail, Wesley McCollum, de 25 años, enfrenta cargos por supuestamente haber golpeado de forma brutal al hijo de su novia, Ayrian, el fin de semana pasado como castigo por abrir un regalo de Navidad sin permiso.





A través de su cuenta en Facebook, Bridgette Payne publicó que había dejado a su pequeño con McCollum mientras ellas realizaba algunas compras navideñas y cuando llegó a casa esa noche el ahora detenido le había dicho que Ayrian había sido enviado a la cama temprano porque abrió un regalo que estaba debajo del árbol de Navidad.

papa golpeo hijo por abrir regalo (2).jpg



Payne fue a ver a su hijo en la cama y ??en ese momento descubrió moretones en los brazos, la espalda y la cara.





"Las palabras no pueden explicar lo que es ver a tu bebé así y no tener idea de lo que sucedió", escribió Payne en la publicación de Facebook, en la que también incluyó varias fotos de las lesiones de su hijo. "'Wesley me lastimó, mamá', es todo lo que decía".





Según la estación de televisión KJRH de Tulsa, Payne inmediatamente llamó a la policía, que llegó a la casa poco después de las 22:00 horas y arrestó a McCollum por denuncias de abuso y negligencia infantil, además de que solicitó una orden de protección.





Fuente: lanetanoticias