Un nene despide a su hermanita de 4 años y conmueve a todos

La conmovedora foto de la despedida de un nene a su pequeña hermana de 4 años se viralizó y emocionó al mundo.





"Un niño no debería tener que despedirse de su compañero en el crimen, su compañero de juego, su mejor amiga, su hermana pequeña. Así no es como se supone que debe ser. Pero este es el mundo roto en el que vivimos". Así comienza el posteo que Matt Sooter publicó en la página de Facebook "Hope for Addy Joy" (Esperanza por Addy Joy). En ella los Sooter, una familia de Arkansas, Estados Unidos, narró la lucha de su hija, Adalynn "Addy" Joy, de cuatro años, contra un cáncer cerebral. Le diagnosticaron el tumor, llamado DIPG (por las siglas en inglés de Diffuse Intrinsic Pontene Glioma), en noviembre de 2016. Addy murió el 3 de junio. Tenía 4 años.





El hermano mayor de Addy, Jackson, de seis años, aparece en varias fotos en la página, acompañando a la niña. En otras, se la ve a ella en el hospital, viajando con sus padres a recibir su tratamiento y cumpliendo sus sueños, como estar con las princesas de Disney.





"Los síntomas de Addy han progresado rápidamente en el último día y medio. Ayer se despertó con su valiente y juguetón yo. Pero nuestra chica ya no puede comer o tragar sin dificultad y está durmiendo la mayor parte del tiempo (...) Lo más probable es que no le quede mucho tiempo", escribió Matt el 3 de junio, el mismo día que murió su hija, para pedirles a los familiares y amigos que quisieran despedirse de la nena que lo hicieran pronto.





En ese posteo también pidió que rezaran por Jackson: "El no quiere irse de su lado y nosotros no lo obligaremos. Recen por nosotros. Que tengamos las palabras adecuadas y podamos hacer los arreglos necesarios a tiempo".





Y, por último, la familia cerró con un emocionante mensaje. "Siempre recuerda: Dios está en esta situación, está metido en algo, y está haciendo algo BUENO", escribió Matt.