Un mono usó el teléfono de su cuidadora para comprar por Internet

Un mono del zoológico en China fue captado por la cámara haciendo algunas compras en línea usando el teléfono de su cuidador después de dejar su teléfono en su oficina.





El guardián afirmó que el primado había sido criado por ella y que la había visto comprar productos en Internet muchas veces. Dijo que cuando el animal encontró su teléfono tirado el otro día, levantó el auricular y comenzó a tocar la pantalla.





Las imágenes de CCTV muestran al mono levantando el teléfono (ciclado) y presionando en la pantalla después de que su guardián dejó el teléfono en su oficina en el Yancheng Wild Animal World en China. | Foto: DailyMail

El incidente tuvo lugar el miércoles en el Yancheng Wild Animal World en Changzhou, una ciudad en la provincia oriental china de Jiangsu, según Jiangsu TV.





La trabajadora del zoológico, llamada Lv Mengmeng, le dijo a la estación que había estado revisando las necesidades diarias en un sitio de comercio electrónico en su teléfono antes de darse cuenta de que el mono tenía hambre.





Entonces fue a buscar comida para el animal, dejando su teléfono atrás. Pero cuando Lv regresó a su oficina, recibió algunas confirmaciones de pedidos de productos que no había comprado. El trabajador fue a ver imágenes de vigilancia para averiguar qué había sucedido.





Un clip capturado por una cámara de seguridad, lanzado por Jiangsu TV, muestra a un mono sosteniendo un teléfono móvil y aparentemente presionando en la pantalla.





Lv había estado marcando artículos en un sitio de comercio electrónico antes de una venta anual, pero el mono logró vaciar su carrito de compras en línea de una vez, según el trabajador. Ella afirmó que el animal había aprendido a comprar en línea al observarla.





Ella dijo: "El dinero ha sido traído por mí. Pasamos la mayor parte del tiempo juntos. Me gusta jugar en mi teléfono y me gusta jugar en mi teléfono al lado. Me ha visto hacer pedidos en Taobao (sitio chino de comercio electrónico)".





Lv agregó que todos los productos 'ordenados' por el animal eran necesidades diarias, por lo tanto, los conservaría a pesar de que no había podido disfrutar de descuentos.





