Un maestro separó a un alumno con cáncer porque creía que era contagioso

El chico se había trasladado recientemente a la escuela primaria de Liancheng en Quanzhou, Fujian, para estar más cerca de sus padres mientras se recuperaba del tratamiento de quimioterapia.



El padre del pequeño, Zhou Xiongying, primero realizó su descargo en las redes sociales para explicar la barbaridad que había ocurrido con su hijo. Se enteró cuando Xiaozhou le explicó por qué no recibió una nota para un examen de mitad de año, según Strait News.



El alumno dijo que el maestro, también de apellido Zhou, le prohibió sentarse con otros chicos en clase y no lo dejó hacer los exámenes, pensando que podría ser contagioso. Xiaozhou ya había pasado tres pruebas, según el informe.



Los videos y las imágenes publicadas en las redes sociales muestran al niño sentado en un escritorio a cierta distancia del resto de la clase.



"¿Te imaginás lo que estaba pasando por la mente de mi hijo durante el examen de 45 minutos? Se ve obligado a sentarse allí como un tonto. ¿Qué tan triste debe haber sido?", dijo el padre del alumno.



El padre agregó que su hijo nunca le mencionó nada porque no quería que su familia se preocupara. Zhou contó que poco después de que su hijo se hubiera trasladado a la escuela, la mayoría de los estudiantes no se presentaron a clase.



El linfoma no Hodgkin es un tipo de cáncer que se desarrolla en el sistema linfático, una red de vasos y glándulas que se extienden por todo el cuerpo.



Zhou fue diagnosticado con la enfermedad hace un año, pero después de un tratamiento de quimioterapia, su médico fue alentador con respecto a su recuperación.



El maestro, que también ocupaba el cargo de subdirector, fue suspendido, según un comunicado emitido por el Ministerio de Educación de Fujian Huian.





Fuente: clarin