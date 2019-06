Un joven sufrió serias lesiones tras explotarle un cigarrillo electrónico

El adolescente sufrió numerosas lesiones en la boca y perdió varios dientes. Los doctores debieron fijar su mandíbula con alambre por seis semanas.





Mientras los especialistas de la salud siguen debatiendo sobre los efectos nocivos de los cigarrillos electrónicos, cada vez se registran más episodios en los que este tipo de dispositivos causan graves lesiones a sus dueños debido a explosiones espontáneas.





Así le sucedió a un joven de 17 años de Nevada, EE.UU., que sufrió numerosas heridas e incluso una fractura de mandíbula al estallarle un vaporizador portátil en la boca. El caso, ocurrido el año pasado, fue reportado este miércoles por la revista The New England Journal of Medicine.





Los médicos tuvieron que extraerle al adolescente varios dientes incisivos después de que sus encías resultaran destruidas, explicó al portal Live Science la cirujana Katie Russell, quien atendió al afectado en la sala de emergencias de un hospital de la ciudad de Salt Lake City.