Un joven contó que tuvo una experiencia sobrenatural en la ruta

El extraño hecho ocurrió el domingo pasado alrededor de las 20.30, y el joven, sorprendido aún por lo vivido, lo relató a través de las redes sociales y se viralizó. Algunos comentarios apuntaron que se trata de ángeles, otros que se trataría de un fantasma o bien el Gauchito Gil ya que en ese tramo, entre Concepción y Aguilares, existe un santuario.

Según relató Pablo Rodríguez en su cuenta de Facebook, esa noche volvía de Aguilares en su moto. Circulaba a poca velocidad porque se había quedado sin luz y la ruta estaba muy oscura.





Hasta aquí todo normal, pero cuando pasó el monolito del Gauchito Gil le apareció una motocicleta que era manejada por un hombre y que rápidamente lo pasó, se puso al frente y luego fue pasado por Rodríguez.





El misterioso motociclista no se alejaba del joven y alumbraba el camino mientras ambos continuaban circulando en el mismo sentido. Sin embargo, al llegar a la entrada de Alto Verde a unos 3 Km. de la "Perla de Sur", una zona con buena iluminación, el hombre desapareció.





Pablo continuó su camino y de repente, el motociclista volvió a seguirlo de cerca, alumbrando la ruta hasta que llegar al acceso sur de Concepción. Allí, el muchacho quiso aprovechar para agradecerle por el gesto, pero cuando se dio vuelta, el sujeto que lo acompañó durante casi todo el trayecto había desaparecido nuevamente.





"No había nadie, me re sorprendí, ya que venía súper despacio y me hizo el aguante por más que iba a poca velocidad; me acompañó hasta el último punto de oscuridad", escribió el joven en la red social.





Cientos de comentarios no tardaron en aparecer sobre del hecho sobre natural. La mayoría coincidían en que esa zona, donde fallecieron muchas personas por accidentes viales, han sucedido situaciones parecidas a la que vivió Rodríguez y se lo endilgan a la figura religiosa del Gauchito Gil protector de los caminos.





"El gauchito es muy milagroso, los ángeles existen y Dios también y a mi no me sorprende que lo que le pasó es bueno. Dios cuide y bendiga a todas las personas q transitan en las Rutas", escribió Elena Gil.

Embed



Fuente: primerafuente