Un horror: pasó quince años enjaulada desnuda y con una pierna amputada

También tiene una cicatriz en la espalda, que según médicos de servicios municipales pudo haber sido resultado de una operación en la columna.



Según explicaron los vecinos y sus familiares, la mujer tenía más de una década en esta situación para evitar que se tonara agresiva.



Dora Alicia Méndez Huervo, señaló una de sus hermanas a la Policía Municipal, padece esquizofrenia desde que tenía 7 años, la mantienen desnuda porque ella misma se arranca la ropa. Perdió la pierna derecha después de haberse lanzado de un segundo piso y la acusan de haber incendiado las casas de dos de sus hermanas.



Presuntamente estuvo internada en dos instituciones psiquiátricas, pero se les acabaron los recursos para poder pagar las cuotas de recuperación.



"Está en total abandono, en condiciones infrahumanas... esta privación de la libertad habría que argumentarla muy bien y ver cuáles son las razones, definitivamente no son condiciones que un ser humano deba padecer", señaló en entrevista con medios de comunicación locales Manuel Aburto Vándala, director de Salud Municipal.



Aseguró que no se había tenido conocimiento previo del caso. Los vecinos no la había reportado, para evitarse problemas con los familiares.



Aburto Vándala intentó dialogar con ella, pero los años de encierro hicieron estragos y no entendía lo que el médico le preguntaba.



La mujer será evaluada en una institución psiquiátrica y se acordó con la familia que permanecerá en la misma casa, pero en condiciones más dignas y no en una jaula.





Fuente: diariopanorama