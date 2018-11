Un guardia inspeccionaba un avión captó algo escalofriante

"Pero cuando desapareció y volvió a aparecer, me di cuenta de que no me lo estaba inventando" dijo. "Lo que vi aquella noche me asustó mucho y salí corriendo porque temía por mi vida", aseguró.

Embed

Fuente: actualidad

Alrededor de las 3 de la madrugada,"Al principio no estaba seguro de lo que estaba viendo. Me susurré a mí mismo '¿Qué es esto?' e incluso di unos pasos hacia adelante porque pensé que podría ser un juego de luces", relató Hernández.