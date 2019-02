Un gato fue hallado congelado bajo montaña de nieve y sobrevivió

Al descubrir al gato con las bolas de hielo entre su pelo, sus dueños lo llevaron a la Clínica de Animales de Kalispell.





El Dr. Jevon Clark que trabaja en la clínica, recordó que la primera vez que llevaron a Fluffy su temperatura original era tan baja que no se registró en el termómetro, tenía un rango por debajo de 90 grados.Los gatos generalmente deben tener una temperatura de alrededor de 38 C (101 F), explicó Clark a la cadena de televisión, ABC News.



Fluffy ahora está completamente recuperada y en casa con sus dueños y el hospital de animales compartió la "increíble historia de supervivencia" en su página de Facebook el martes por la mañana.



gato congelado (2).jpg

La publicación que hicieron en Facebook decía: "Increíble historia de éxito y supervivencia de esta semana. Uno de nuestros clientes encontró a su gato herido y enterrado en la nieve."Nos la trajeron congelada e insensible. Su temperatura era muy baja, pero después de muchas horas se recuperó y ahora está completamente normal. ¡Fluffy es increíble!".



En los comentarios que hay en las fotos, los usuarios de las redes sociales estaban dispuestos a ofrecer sus mejores deseos para la gata.







Fuente: infobae Uno escribió: "¡Esto es un milagro con un pensamiento rápido por parte de sus padres y este maravilloso veterinario! ¡Este gato al aire libre ha agotado una de sus siete vidas! es tan afortunada que encontró un cuidado tan increíble. ¡Me encanta esta historia!".Otro dijo: "¡Pobre gatito! ¡Gracias a Dios que alguien la encontró! ¡Es hermosa!".

