Un famoso exfutbolista maneja un Uber y recibió tremendas burlas

El asunto es breve: alguien pidió un Uber y la aplicación le informó que el chofer que iba en camino era el ex defensor de Independiente Juan Manuel Trejo, de jóvenes 27 años, aún en edad de jugar profesionalmente. Las burlas comenzaron a llover y la situación me interpeló como debería interpelar a todos: ¿Qué estamos dispuestos a hacer para parar la olla?



Resulta curioso cómo es que una persona puede burlarse de un trabajo ajeno, pero no es ese el punto: la burla era hacia el fracaso del otro. Porque propio de nuestra cultura, no gozamos con ganarle al otro, sino que queremos que el otro pierda. No queremos que nos vaya mejor, nos conformamos con que el otro esté peor que nosotros. Pero Trejo no estaba en la cola de la Ansés tramitando un subsidio, ni fue encontrado mendigando en una estación de subte, ni detenido mientras robaba. Trejo estaba laburando.



Obviamente, la burla no vino de ninguno de sus ex colegas. Los futbolistas, mejor que nadie, saben que llegar a triunfar en el fútbol es más difícil que embocar los números del Lotto, y todos tienen miedo a perder la carrera, lo que en la mayoría de los casos se traduce en miedo a caer en –volver a– la pobreza.





Fuente: infobae