Un enorme pez que apareció muerto en una playa desconcierta a los científicos

El pez de siete pies (1.82 metros) apareció muerto el 19 de febrero en la Reserva Oil Oil Point de Santa Barbara, al sur de California, y en un principio, los investigadores creyeron que se trataba de otra especie similar al pez sol.

Una persona que paseaba por la reserva vio al pez muerto y avisó a la especialista en conservación Jessica Nielsen, quien publicó algunas fotos en la cuenta de Facebook de la reserva.

Al ver las impactantes imágenes, Thomas Turner, un biólogo evolutivo, fue con su hijo y su esposa a buscar a la singular especie. El mar la había arrastrado varios metros, y al cabo de un rato la halló y le tomó fotografías que compartió en inaturalist.org, un sitio donde los usuarios pueden compartir sus hallazgos en la naturaleza.

pez enorme (2).jpg

Ralph Foster, un científico y curador de peces en el South Australian Museum, fue el primero en advertir, en los comentarios de las imágenes, que podría tratarse del pez luna hoodwinker y no un pez luna del océano.

Foster también contactó a Marianne Nyegaard, de la Universidad de Murdoch y quien descubrió esta especie por primera vez.

"Foster me dijo: ¿crees que es un engaño?, pero las imágenes no eran muy claras", relató Nyegaard a CNN.

"Cuando llegaron las imágenes claras pensé que no había dudas. Esto es totalmente un engaño", dijo Marianne Nyegaard. "No podía creerlo. Casi me caí de mi silla", señaló.

pez enorme (3).jpg

Sin embargo, días después la experta logró identificar que efectivamente se trataba de esta especie.

Nadie está seguro de si este pez vagó lejos de casa por sí solo o fue parte de aquellos peces que caen en las trampas para la pesca.

pez enorme (4).jpg

Nyegaard dijo que quiere comparar una muestra genética del encontrado en California con las muestras de los peces de Australia para conocer las similitudes o diferencias entre ambos.

"No es infrecuente que los peces vayan lejos", dijo Nyegaard. "En el futuro, entenderemos si este pez se produce regularmente en la costa de California o si se trata de un hecho aislado".

pez enorme (5).jpg

Fuente: elfinanciero