Un disco de hockey le reventó un implante mamario a una actriz porno

Según relató a través de su cuenta de Instagram –en la que tiene más de siete millones de seguidores-, el incidente fue mientras estaba en el estadio alentando a los Capitals de Washington contra el Lightning Tampa Bay por la NHL.





"Me ha golpeado un disco en el pecho durante el partido y estoy 80% segura de que se me ha roto el implante de seno. La buena noticia es que he conseguido un disco de la serie entre Capitals y Lightning", escribió Mia Khalifa junto a la foto en la que se está tocando el pecho lastimado y en la que también mostró el disco que la impactó.





"Quiero promover a los equipos de DC y contar lo maravillosa que es Washington", había anunciado cuando comunicó que dejaría la carrera de actriz porno.





A pesar del accidente, la conductora deportiva continuó activa en las redes sociales y publicó más fotos y videos en los que está alentando a su equipo favorito.

Fuente: infobae