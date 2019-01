Un danés de 50 años en su noche de bodas violó a la hija de 20 años

El tribunal escuchó que la joven de 20 años había quedado "muy intoxicada" durante las celebraciones, y los miembros de la familia decidieron que no podría volverse sola al hotel cercano donde se alojaba.





A las 2.30 am, su padre y otro invitado la ayudaron a trasladarse hasta la suite nupcial y la acostaron.







Unos 90 minutos más tarde, el padre se fue a dormir al lado de su hija, con su nueva esposa del otro lado.



El hombre afirma no recordar nada de lo que pudo haber ocurrido después y niega todas las acusaciones de violación y conducta sexual inapropiada.



Los documentos judiciales indican que en algún momento entre las 4 am y las 4.45 am, el hombre agarró a su hija.



El informe continuó: "Cuando ella le pidió que se detuviera y trató de sentarse, él la empujó con fuerza en el pecho. Después de esto, mientras ella estaba sobre su espalda, él forzó las relaciones sexuales, a pesar de que ella le rogó varias veces que se detuviera".



Los fiscales dijeron a la corte en Kolding que la joven de 20 años no había podido defenderse debido a la intoxicación.



En un intercambio de mensajes de texto entre padre e hija los días siguientes, él se disculpó con ella, diciendo que la había confundido con su esposa.



"Creo que deberíamos cesar todo contacto", escribió la hija, según Ekstrabladet.



"A lo que me has sometido es algo que no puedo aceptar. Te pedí amablemente que te detuvieras y continuaste. Grité, continuaste, te golpeé, continuaste."



"Lo siento", respondió el hombre. "Fue un error. Lo siento. Pensé que era [nombre de la esposa]. ¿No podemos tratar de mantenernos en contacto? Lo siento".



El hombre de 50 años no identificado ha sido declarado culpable de violación y quedará encarcelado durante dos años y seis meses.



Fuente: contexto

