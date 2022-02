Un colectivero indignó a sus pasajeros porque se demoró 25 minutos en comer

La publicación fue posteada en la plataforma de Tik Tok por el usuario @kyre07_ ,que capturó el momento exacto en el cual el chofer baja del colectivo y se dirige a un puesto de comida que se encontraba en la ruta. A causa de lo sucedido, el viaje se retrasó durante 25 minutos, desatando el malestar de los viajeros.

En el posteo, se lo puede escuchar al tiktoker quejándose por la situación. “Este chofer de Futura bajó a comer y nos retrasó 25 minutos”, contó. “Vamos, el viaje puede esperar, el hambre no. Jamás me había pasado algo así. Nunca viajé con Futura y no lo volveré a hacer”, arremetió contra la empresa de viajes. Sin embargo, algunos comentarios de la publicación aseguraban que no es la primera vez que esto sucede, lo que daría a pensar que es la manera que la empresa daría a sus empleados el horario de descanso.