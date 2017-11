Un animal marino sería capaz de atajar el cáncer

Un grupo de científicos de la Academia de Ciencias de Rusia y de la Universidad Federal del Extremo Oriente ruso, demostraron, en colaboración con sus colegas de Alemania y Suiza, que el extracto de Cucumaria miniata, una especie marina de clase de holoturoideos o pepinos de mar, es capaz de frenar varios tipos de cáncer resistentes a la quimioterapia.Los investigadores detectaron un fuerte efecto curativo en el compuesto biológicamente activo frondoside A, que extrajeron de este animal marino. Según se informa en la página de la Universidad Federal del Extremo Oriente, "el efecto curativo del frondoside A fue probado en modelos de cáncer de vejiga y de linfoma resistentes a ciertos fármacos quimioterapéuticos".Según el comunicado, "el frondoside A es capaz de matar células tumorales que no tienen la proteína p53", un "elemento presente en las células sanas", pero que "muta en las cancerosas, dejando de ejercer su función protectora"."Los investigadores descubrieron que la sustancia extraída de cucumaria […] tiene un efecto tan fuerte que es incluso capaz de matar células que no tienen la p53, resistentes a la quimioterapia clásica", reza el texto."Los resultados de nuestro trabajo revisten importancia tanto para la medicina práctica —como forma de destruir las células resistentes a tumores—, como para la ciencia fundamental, ya que se trata de una nueva propiedad biológica de una sustancia previamente conocida", comentó al portal Russkaya Planeta Serguéi Dyshlovói, autor principal del trabajo. No obstante, el científico precisa que hasta ahora los estudios se han llevado a cabo en cultivos de células tumorales y todavía requieren pruebas adicionales en organismos vivos.