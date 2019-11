—¿Por qué venís con pollera? —le preguntó una compañera de curso.

—Porque con pantalón corto no nos dejan venir, así que vine con pollera —respondió.

Un joven estudiante del Colegio Mariano Moreno de la localidad de General Güemes, provincia de Salta, despertó la polémica dentro de la institución y también en las redes sociales, con la publicación de un video en el que se lo observó, en el patio de la escuela, en pollera mientras se desarrollaba uno de los recreos.

Las imágenes se compartieron y reprodujeron de manera veloz en la provincia, primero en los medios y luego en las redes sociales. "¿Y no te dicen nada?", repreguntó su compañera, a lo que él contestó: "Y no, si es uniforme del colegio".

El reglamento del establecimiento educativo indica que los hombres deben asistir a clase con pantalón largo color gris, mientras que las mujeres deben usar pollera del mismo color. El pantalón corto, en el caso de los varones, está prohibido.

Una de las docentes del colegio dialogó con El Tribuno de Salta y explicó que en el reglamento de todas las instituciones provinciales se manifiesta que el pantalón corto no es parte de la vestimenta de los hombres para asistir a clases, sin importar la temperatura o la estación del año.

"El joven solicitaba venir con bermudas por el calor que hace. La solución que yo les di a los chicos es que si el pantalón vaquero les da mucho calor podrían venir con pantalón de vestir, la tela es mucho más fina, delgada y fresca", sostuvo la docente.

"Son parte de las normativas de cómo venir vestidos en consenso de la educación educativa y no por capricho de la directora. No lo tomo como protesta. Ha sido un juego de chicos y pasó, no pasó a mayores. No ingresó a clases con pollera. Vi el video y no pasó más nada. No generó problemas, no vino a hablar a dirección. No hubo manifestaciones. Fue una jugada del chico como todo joven travieso", agregó.

"Ese día teníamos una hermosa jornada sobre literatura. Él vino vestido correctamente. Se puso la pollera de una compañera, salió, no sé en qué momento lo habrán filmado. Fue sólo una travesura. Respecto a las bermudas, no está en la normativa. Ya está el consenso de la comunidad educativa: chomba o camisa celeste y pantalón vaquero", sostuvo la docente.

"El uniforme los protege. Si llegan a tener algún accidente, cualquier persona que los vea sabe que es del Colegio Mariano Moreno. Es una manera de enseñarles desde jóvenes cómo se deben presentar en una institución. A las instituciones hay que respetarlas. Eso hace a la educación", completó la mujer.