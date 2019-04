Un alivio para muchos: tener la "letra fea" es una buena señal

Tener la "letra fea" no es motivo para avergonzarse. Todo lo contrario, pues aquellos que escriben así pueden estar contentos porque tienen una inteligencia por encima de la media. Esta es la conclusión de un estudio de la Universidad de Yale publicado en la revista The American Journal of Psychology.





Según esta investigación, la escritura a mano revela más información sobre la conexión existente entre los procesos físicos y psicológicos que cualquier otro movimiento. Los investigadores han observado que los alumnos con mejores calificaciones desde el colegio a la universidad suelen escribir sus apuntes con una letra más descuidada, puntualizando que aunque la letra sea "fea" la ortografía siempre es la correcta.





Las conclusiones del estudio se han alcanzado teniendo muestras de apuntes de niños y niñas con diferente cociente intelectual. "Los niños con mala letra mostraban altas habilidades mentales y agilidad mental sobre el promedio. Para ellos era más importante la información que obtenían que esforzarse por una buena letra" explica Arnold L. Gesell, profesor de Psicología y miembro del equipo que ha hecho este estudio.





Los científicos aseguran que el cerebro trabaja más rápido que el cuerpo, lo que se manifiesta con una letra algo más descuidada dado que las manos no consiguen ir a la misma velocidad que el cerebro. Las personas con mayor cociente intelectual priorizan la información que están procesando a cómo la plasman en el papel, según los investigadores