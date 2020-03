La última tendencia es el maquillaje para el barbijo

Ante la propagación del coronavirus, los influencers han decidido adaptar su contenido hacia los temas de coyuntura y en Corea del Norte, una de las tendencias de belleza más populares del momento es cómo realizar un look de maquillaje que se vea genial con tu mascarilla/cubre bocas.

Una de las pioneras en este nuevo beauty movement es la influencer surcoreana ‘SSUNZY’, quien da algunos tips de belleza para aplicar un maquillaje que resalte el rostro y destaque de la mascarilla. Si tú también quieres saber cuáles son para probarlos personalmente, sigue leyendo.

Dentro de sus tips de maquillaje se encuentran usar más crema hidratante en el rostro y orientar nuestros looks a tonos más tierra en lugar de colores más llamativos. Si quieres usar base, la influencer recomienda usar una base hidratante ya que hace que el maquillaje sea más fácil de retocar después de quitarse la mascarilla. Pero no es la única con consejos de belleza.

Otras influencers han recomendado concentrarse en looks de maquillaje de ojos impactantes como delineados llamativos, pestañas XL, glitter, ya que con el cubre bocas, esta es la única parte de nuestro rostro a la vista.

Otras beauty gurus no se sienten limitadas por la presencia de un cubre bocas ya que siguen usando labiales, y su recomendación si tú también quieres usar un labial es que uses uno mate y de larga cobertura para que no se traspase con tu mascarilla.

No dudes en aplicar estos tips de belleza para adaptar tu maquillaje a tu mascarilla para el propósito que quieras pero eso sí wapa, ten en cuenta que el coronavirus no es un juego y no deberías desperdiciar materiales sanitarios como estos pues le pueden ser de gran utilidad a muchas otras personas.