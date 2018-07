Twitter borrará millones de cuentas falsas

Una de las quejas más comunes que existen sobre esta red social es la cantidad de bots y trolls que utilizan políticos y compañías establecer tendencias o para hostigar a usuarios determinados. Esta acción está dirigida especialmente a estas cuentas.





Twitter analiza tres acciones que podrían determinar que se borre la cuenta. La primera es tuitear un gran volumen de respuestas o menciones no solicitadas. La segunda es poner links engañosos y finalmente que un número elevado de usuarios bloqueen una cuenta después que esta las haya mencionado.





La empresa de San Francisco no lo anunció oficialmente, pero según The New York Times esta decisión afectará al 6% del total de seguidores de la red social, que hoy suma 336 millones de usuarios en todo el mundo.