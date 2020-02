Tuvo que ir a rendir vestido de payaso para no llegar tarde a su trabajo

El estudiante peruano Raúl Rivera, de 34 años, llegó corriendo a la universidad sin recordar que iba vestido de payaso.

Hasta que el guardia lo vio pasar corriendo y le preguntó “¿A dónde vas?” cayó en cuenta que llevaba su atuendo de trabajo.

Según el mismo Rivera relató en una entrevista en el programa LP Pasión por el Derecho, ese día tenía que presentar un espectáculo como el payasito Pirulin y también tenía que exponer en una de sus clases, por lo que estaría muy justo de tiempo para cambiarse al terminar la clase.

Así que fue vestido así, pero es algo que hace con tanta frecuencia que a veces pierde la noción del disfraz.

Raúl llamó a la maestra antes y le pidió permiso para acudir a la exposición con su atuendo laboral, la profesora le dijo que no había problema.

Cuando cruzó el patio varios alumnos le comenzaron a gritar, “acá es el show, acá es el show” o “sube, ven, quítanos el aburrimiento”, y Raúl solo los saludó, divertido.

Llegó al salón y sus compañeros se quedaron sorprendidos.

No esperaban que llegara personificado de payaso.

Expuso sobre la novela “Aves sin nido” de Clorinda Matto de Turner, le dieron la nota, y se fue corriendo al show.

Más tarde un compañero le envió una foto del momento en que estuvo al frente a la clase con su disfraz de payaso.

Durante un descanso en el show, su esposa, quien también es payasita y estudia derecho, le pidió que publicara la imagen en Facebook.

Pero el no quiso, así que ella le arrebató el teléfono y la publicó con el mensaje, “Hoy me tocó exponer en la universidad, pero también tenía que cumplir un contrato. No me avergüenzo. Soy payasito ahora, pero muy pronto un excelente abogado”.

El resto es historia, la imagen se hizo viral en redes sociales en tan solo unas horas.

En la entrevista con LP Pasión por el Derecho, Raúl Rivera contó que en un momento pensó que ya no podría terminar sus estudios por falta de dinero, pero gracias a su esposa, que ya tenía experiencia en el campo de la animación de eventos, fue que comenzaron a hacer su espectáculo de payasos como El Show de Tatty y Pirulin los fines de semana.

Sin embargo ese no es su único trabajo, todos los días, por las mañanas, se desempeña como conductor de moto taxi y luego se va a la universidad.

Días después de que la imagen se hiciera viral, Raúl Rivera publicó otra foto vestido de payaso donde compartió un mensaje muy conmovedor.

“He encontrado en Pirulin la forma de llevar alegría a tantos corazones, la forma honrada de llevarme un pan a mi mesa y sobretodo, junto a él, lograr todas mis metas”, escribió Raúl.

“Aún recuerdo cuando una vez me dijeron, ‘eres un simple payaso y nadie estará orgulloso de ti, ni tu mamita que está en el cielo’, pero no por eso abandoné mis ideales, al contrario me aferré más a ellos”..

Y añadió, “Gracias a tantas personas maravillosas por sus mensajes de amor, recuerden que nunca es tarde para cumplir sus sueños y cuando alguien te diga que no se puede hacer, recuerda que está hablando de sus limitaciones, no de las tuyas. Atentamente: Pirulin, el payasito que muy pronto será abogado”..

Fuente: Contextotucuman