Tu signo te dice lo que tu ex está extrañando más de vos

Aries

El control que tienes sobre tu vida es algo que aman los demás y esta característica es justamente la que tu ex extraña de ti. Siempre admiró que supieras bien lo que quieres y lo que no de la vida. Tu manera de tomar la vida por las astas, siempre le dio seguridad y le hizo sentir que podrían superar cualquier obstáculo.



Tauro

El carácter terco y testarudo de los tauro los convierte en personas que se aferran en algo que quieren hasta que lo consiguen y no se dan vencidos fácilmente. Además, son personas tiernas y cariñosas, una combinación de cualidad que no permite que tu ex te olvide por completo.



Géminis

Los nacidos bajo este signo suelen ser muy buenos conversadores, podrías pasar horas y horas hablando con ellos y no te aburrirías pues también son muy buenos para escuchar. Además, son muy aventureros y, aunque no lo acepten, esa combinación de cualidades no permite que tu ex te supere.



Cáncer

Aunque no lo creas, tu ex no deja de pensarte porque tú le diste una relación intensa, llena de sorpresas y emociones. Tuvieron peleas, pero sabían cómo solucionarlos y reconciliarse. Que no te sorprenda enterarte que tu ex siente un poco de arrepentimiento por haberte dejado ir.



Leo

Cuando sales de la vida de alguien, la otra persona pierde cierto brillo y es que los leoncitos suelen ser el alma de la fiesta y ese condimento para que la rutina sea más llevadera. Pero no solo su alegría contagiosa lo hace una persona increíble, sino también su lealtad. Lo que más extraña tu ex de ti es que podía confiar plenamente en ti y las miles de veces que lo hiciste sonreír.



Virgo

No hay nadie mejor que tu para dar consejos y ayudar a tomar decisiones, estas cualidades son las que tu ex más extraña en su vida. Desde que terminaron se siente un tanto angustiado porque no encuentra su rumbo fijo. No puede evitar pensar en ti cada vez que tiene que tomar una decisión importante.



Libra

Cariñosa, comprensiva y protectora, así eres cuando estás en una relación. Eres capaz de enfrentarte a los demás con tal de defender tu amor, eso es algo difícil de olvidar y tu ex lo sabe. Constantemente piensa en tu generosidad y tu manera en cómo ofreces todo sin esperar nada a cambio.



Escorpión

Ante los demás sueles ser frío y distante, pero con tu pareja eres apasionado, entregado y detallista. Nunca huyes de los problemas que se te presenten y no temes a decir las cosas como son, para ti es blanco o negro, no hay intermedios. No es raro que tu ex se arrepienta de haberte dejado ir, pues una persona sincera y directa como tú no se encuentra fácilmente.



Sagitario

Eres tan difícil de olvidar querido Sagitario, tu habilidad para apreciar las cosas más sencillas de la vida es algo que tu ex siempre admiró de ti. Además, tu capacidad de convertir algo simple en una aventura, era algo que le fascinaba. De ninguna manera su vida es la misma sin ti.



Capricornio

No importaba cuán grande era la crisis que tenías al frente, tú siempre encontrabas una manera de solucionarla y salir adelante. Tu seguridad ante la vida hacían que tu ex se sienta tranquilo. Además, no puede negar que los ánimos que le dabas y cómo lo hacías sentir cuando te sentías orgullosa de él. Creo que lo dejaste marcado de por vida.



Acuario

Los Acuario tienen una de las cualidades más hermosas: pueden hacer que las personas se conviertan en una mejor versión de sí mismas. No me refiero a que los nacidos bajo este signo traten de cambiar a las personas, sino que cuando están al lado de un Acuario, puedes sacar lo mejor de ti. Ahora que está sin ti, se siente un tanto insegura y no explota sus habilidades como lo hacía cuando estaba a tu lado.



Piscis

Si dejas ir a un Piscis te arrepentirás por siempre ya que tu vida perderá cierta alegría. Lo que más extraña tu ex de ti es tu espontaneidad, tu manera tan divertida de ver la vida y la facilidad con la que perdonas sus fallas, sin guardarle ningún rencor.





Fuente: misconsejosparati