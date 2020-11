Tu gato te habla: descubrí qué dicen sus maullidos

MeowTalk, como se conoce a esta aplicación, se basa en la recogida de datos por parte de los dueños, que ayudan a la aplicación a identificar cada maullido del gato. Graban los sonidos que emiten los gatos y los clasifican en nueve categorías determinadas, como "tengo hambre" o "tengo dolor". Con esta base de datos, la app puede catalogar cualquier mensaje que lanzara el animal.

Lo que hace esta app es traducir esos maullidos a nuestro lenguaje con palabras simples por medio del uso del Machine Learning e Inteligencia Artificial. Pero primero necesita que la app pueda escuchar unos cuantos maullidos de tu gato para que se logre familiarizar con estos.

La app continúa en desarrollo en estos momentos, pero está disponible para descargar tanto en iOS como para Android.

"El chiste que cuento a la gente es que los perros pueden entender el lenguaje humano, pero no lo hablan", aseguró el creador de la app. "A los gatos no les importa lo que digas. Tal vez te entiendan, pero ciertamente no indican que lo hagan, pero claramente tienen su propio vocabulario", agregó Sánchez.

Según se pudo conocer, los gatos no se comunican entre ellos con maullidos, sino que solo emplean estos sonidos para interactuar con los humanos.

Otros estudios científicos han comprobado que los gatos también se comunican con sus dueños a través del parpadeo o del movimiento de su cola.