Tu cuerpo habla: prestá mucha atención a estas seis señales

Por ese motivo, es conveniente, ni bien se sienta dolor en el dedo gordo del pie, sacar turno enseguida con el médico.





Puede ser desde una infección hasta cáncer. Por eso, en estos casos la visita al médico es obligada.





Además, existen otros síntomas asociados a este problema como los cambios de humor o la pérdida de interés sexual.





Los dolores en los pies son muy frecuentes y tiene distintos motivos, pero cuando están focalizados en este dedo se les debería prestar especial atención.¿Por qué? Este es uno de los principales síntomas de la gota, el problema de salud por el cual se acumula demasiado ácido úrico en las diferentes articulaciones. Hay que tener en cuenta que esta enfermedad afecta en mayor medida al sexo masculino que al femenino y suele ser habitual en el caso de personas que padecen problemas de sobrepeso.Estos órganos sexuales requieren especial atención porque los cambios allí también pueden significar otra cosa.Si la persona se encuentra con alguna zona inflamada o dolorida puede llegar a tratarse de una torsión testicular, uno de los síntomas de cáncer testicular.A diferencia de lo que ocurre en el caso de las mujeres con el cáncer de mama, los hombres no suelen examinar este tipo de bultos. Sin embargo, una consulta con el médico en estos casos no viene mal.Es un signo muy visual y suele ser sinónimo de peligro para la uretra, próstata, vejiga o riñones.Es muy habitual que algunas personas se levanten en mitad de la noche porque sienten ganas de hacer pis.Esto no resulta raro, salvo que durante una época en particular estas idas al baño se repitan en una frecuencia mucho mayor.Hay que tener en cuenta que la orina brinda muchas señales sobre el funcionamiento de varios órganos importantes.Por este motivo, si existe la necesidad de ir al baño con mayor frecuencia, puede haber problemas de próstata. Pero hay que ir al médico para descartar que se trate de cáncer de próstata.Normalmente, la falta del olfato y de gusto suelen asociarse a un simple resfrío.Sin embargo, no siempre es así: puede implicar también hipogonadismo, que implica la falta de segregación de hormonas, lo que va puede llegar a ser causa de impotencia.De los seis problemas mencionados, ese es el único al cual los hombres suelen prestar atención.No obstante, no siempre es un problema sólo sexual: puede estar vinculado con una insuficiencia en el corazón.Sucede que si al miembro viril le cuesta alcanzar su máximo tamaño, a veces esto puede implicar que el corazón, las venas o arterias, como conductos de la sangre, padezcan algún tipo de problema. Por eso, no es bueno desestimar este síntoma.