Truco vigente: Por qué el papel de aluminio mejora tu señal de WiFi

"Esto mejora la eficiencia de la infraestructura inalámbrica en edificios, al mitigar el impacto de los aislamientos, particiones y diseños interiores del edificio", dicen los ingenieros de Darthmouth.









Pues bien, según investigadores de la Universidad de Darthmouth, rodear las antenas del router con papel aluminio o una lata sirve para mejorar la señal, reducir la interferencia y crear barreras para aumentar la seguridad de tu conexión.Las antenas de los routers que se usan en los hogares generalmente son omnidireccionales, es decir, su señal se dispersa por todos lados.Así, en un apartamento al router se le puede poner una lámina de papel aluminio que solo apunte a la sala.El papel aluminio puede evitar que otras personas se conecten a tu red El papel aluminio puede evitar que otras personas se conecten a tu redLas demás habitaciones perderán señal, pero ésta se concentrará en el lugar que la necesitas.Impedir que la señal llegue a algunos lugares puede tener sus beneficios. Por ejemplo, puede ser útil que evites que llegue a un espejo, para que que la señal no se reflecte y no afecte tu conexión.La cobertura de aluminio puede servir para que la señal no le llegue a personas que posiblemente querrían robar tu wifi o que estén intentando acceder para cometer algún tipo de fraude o ataque.