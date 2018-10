Tristeza y decepción: ni uno de sus amigos fue a su cumpleaños

"El día más gratificante que tuve en un tiempo. Hace una semana, este nene tuvo su fiesta en Chuck E. Cheese y jugó solo. Hoy Evan y su madre tuvieron el mejor día de la historia. Durante la semana pasada y media, me pasé pensando cómo puedo hacer para darle a este nene todo lo que merece. Muchas gracias a todos los que me ayudaron a hacer que Evan tengo una gran cumpleaños. Mi corazón está tan lleno y tan feliz."





Mirá la publicación:

Inmediatamente, la publicación se llenó de elogios hacia ella y repudiaron a los padres de los amigos del nene por no llevarlos a su cumpleaños. Angel nunca contó el motivo por el que no asistieron, pero estima que a los padres "no les importó"."Me hiciste llorar. Tengo un nene de 4 años y si esto le pasó a él, me rompería el corazón. ¡Lo que hiciste es absolutamente increíble! Sos un ser humano especial, ¡y te deseo todo lo mejor!", le escribió Justyna Maj a Taylor, mientras que otro usuario llamado Craig A. Derrell dijo: "Gracias por ser una persona tan amable y reflexiva. Lo que hiciste por ese niño fue simplemente hermoso. Hiciste una gran diferencia en su vida y la de su madre. Gracias y seguí haciéndolo".