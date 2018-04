Trae los pochoclos que te contamos las películas que se suman al catálogo de Netflix

Nuevos títulos llegan al catálogo de Netflix en el mes de mayo. La plataforma de streaming dará la bienvenida a las nuevas entregas de algunas de sus series originales como "Unbreakable Kimmy Schmidt" (cuarta temporada), "Queridos blancos" (segunda) y "Trollhunters" (tercera), pero también con esperados nuevos estrenos como la serie juvenil postapocalíptima The Rain -primera serie danesa de la plataforma- o el thriller Safe, protagonizado por el ex de Dexter Michael C. Hall.





Además, también habrá nuevas películas originales en el catálogo, documentales, nuevas entregas de exitosas ficciones y, por supuesto, toda una lista de nuevas películas.





Mirá todo lo que podrás ver en Netflix a continuación... ¡Y no te pierdas nuestra guía rápida con los estrenos más destacados de mayo de 2018!





planilla netflix.jpg



Series originales y estrenos en exclusiva





Unbreakable Kimmy Schmidt - Cuarta temporada completa: 30 de mayo

The Rain - Primera temporada completa: 4 de mayo

Queridos blancos - Segunda temporada completa: 4 de mayo

No necesitan presentación con David Letterman: Tina Fey - 4 de mayo

No necesitan presentación con David Letterman: Howard Stern - 31 de mayo

Safe - Primera temporada completa: 10 de mayo

Fauda - Segunda temporada completa: 24 de mayo

A Little Help with Carol Burnett: 4 de mayo

Bill Nye salva al mundo - Tercera temporada completa: 11 de mayo

Mob Psycho: Primera temporada completa: 22 de mayo

Terrace House: Opening New Doors - Parte 2: 22 de mayo

Trollhunters: Parte 3: 25 de mayo





Estrenos de series en exclusiva -episodio semanal-