Trabajó en Nochebuena y su familia armó la mesa en la estación de servicio

El posteo del cliente que enterneció a los vecinos

Renzo Gallardo fue quien registró el momento y eligió publicarlo en sus redes sociales. En diálogo con un medio nacional, contó que le sorprendió la repercusión que tuvo la foto porque no pensó que se iba a viralizar de esa manera.

El pie de la foto empieza: “No podía no sacarles una foto... y espero no les haya molestado! 24 de diciembre, 23.20 horas. El playero en su trabajo, en una mesita, comiendo con su familia.”

“Una de las mejores postales que van a ver en esta Nochebuena. De esto se trata la Navidad, la familia unida siempre”, concluyó el posteo.

Renzo señaló: “Yo lo conozco a Leo, siempre voy a cargar nafta ahí. Era muy buena la foto y muy tierna. No podía no frenarme de la moto y sacarles una foto. Ellos me ven que saco la foto y les pido disculpas. La subí y a los diez minutos ya se había viralizado”.

La publicación se llenó de comentarios y los usuarios compartieron la sensación que había rescatado Gallardo de emoción y amor ante esa imagen.