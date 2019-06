"Toy Story 4", tuvo una recaudación récord a poco de su estreno

La recaudación de "Toy Story 4" alcanzó los 118 millones de dólares en 4.575 pantallas durante este fin de semana, según informan los portales Box Office Mojo y Variety.El filme de Pixar multiplicó por diez lo conseguido por la remake "Chucky el muñeco diabólico", también estreno del último viernes con un total de US$ 14 millones en 3.007 pantallas, seguida en el tercer lugar por "Aladdín" con US$ 12,2 millones en 3.435 pantallas, en su quinta semana de exhibición.El cuarto lugar fue para "Hombres de Negro: MIB Internacional", con US$ 10,75 millones en 4.224 pantallas, y el quinto para la animación "La vida secreta de las mascotas 2", con US$ 10,29 millones en 3.804 pantallas.En el sexto quedó la biopic "Rocketman", con 5,65 millones en 2.414 salas; en el séptimo "John Wick Capitulo 3: Parabellum", con 4 millones en 1.607; y en el octavo "Godzilla, Rey de los Monstruos", con 3,7 millones en 2.368 pantallas.Finalmente en el noveno puesto quedó "Dark Phoenix", con 3,6 millones en 2.054 pantallas y en el décimo "Shaft", con 3,55 millones en 2.952 pantallas.