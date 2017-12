Tipos de parejas que están destinadas al fracaso en el amor

Ty Tashiro, psicólogo autor del estudio que se publicó en 2014 sobre las uniones de pareja, afirma que de todas las personas que se casan, sólo tres de cada diez permanecen en un matrimonio feliz y saludable.





Así que si estas en una relación no debes de impedirte saber cuáles son las 5 tipos de parejas que no permanecen juntas más de 5 años, aunque lo intenten con todas sus fuerzas.





Los liberales





Casados y con hasta con hijos hay parejas que optan por dejar libertad al su compañero para que salga con otras personas, los límites, si es que los tienen los ponen ellos.





Sin embargo, ¿Quién podría tolerar por más de 6 años de matrimonio que su esposa o esposo, puedan tener a una tercera pareja?, y todo para sentirse completos y felices ¡Créanlo son mínimos! Se trata de respeto, amor por el otro y uno mismo.





Los dramáticos





Viven su relación como una historia de telenovela. Ellos no saben relacionarse a no ser que sea por medio de llanto, chantaje emocional, los gritos y el conflicto constante.





Con la inestabilidad emocional que mantienen duran menos de 1 año juntos.





Los conflictivos





No, no es lo mismo ser dramático a conflictivo. La pareja conflictiva son las que están de manera constante en discusiones, con o sin sentido, aunque no haya un motivo real para ello.





Tienen un mejor pronóstico aquellas que enfrentan las dificultades y buscan de manera interesada solucionar sus diferencias, que las que prefieren alejarse de su cónyuge para evitar conflictos.





Los tóxicos





Se atraen mutuamente como imanes, su problema es la gran atracción sexual pues aunque tengan mil problemas graves encima, el aspecto sexual es lo que hace que estén juntas por años; sin embargo, llegará el momento en que ese aspecto se desgaste y terminen por aborrecer el tiempo que pasan juntos.





Los asalta cuna





Aunque cada vez es más recurrente las uniones con diferencia de edad, por gusto, no como antes que era obligatorio. Por más que se realice el esfuerzo entre más amplia sea la diferencia de edad, mayores serán las diferencias entre las partes.





Sí, al principio la novedad, la pasión o el interés de tipo económico e intelectual puede hacer que vivan en la ilusión de felicidad, pero pasado el tiempo esa parte física se desgasta y se va acabando el deseo de complacer a la parte más joven y buscar más tranquilidad, por ello no duran mucho más allá de 5 años.





El peor enemigo de la pareja es no saber confrontar las actitudes de ambos, de tal forma que no sepan mantenerse pese a la brecha mental que exista entre ambos.





Si llevas más de cinco años con tu pareja, detecta en que posición estas y actúa, si amas y eres correspondida puedes impedir cualquier separación.