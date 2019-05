TikTok, la app más bajada en Apple Store y que podría destronar a Instagram

TikTok, la app que comparte videos tipo selfie con una duración de entre 15 segundos y un minuto, es la más bajada en este primer trimestre desde EE.UU. en el Apple Store.





TikTok (sacudir la música) surgió en China, y promete destronar a Instagram. Alcanzó ya casi las mil millones de descargas en todo el mundo y aseguran que será la red social con mayor crecimiento del 2019.





La app le permite a los usuarios grabar videos con la cámara frontal de entre 15 segundos y un minuto.Los que tienen una historia por contar o cierto toque de humor son los más exitosos.





Tal como es en otros aplicaciones, también hay "Me gusta", hashtags, filtros, stickers, realidad aumentado y su principal virtud lip sync, es decir, playback.





Tiene varias similitudes con Instagram, pero su foco está puesto en los microvideos, la app además ya tiene su propia generación de "Tiktokers". La referente local es Cande Copello con más de 2,4 millones de seguidores.





"Es muy diferente a las otras redes sociales, ya que lo único que podés ver son videos en pantalla completa. Son propuestas muy creativas donde lo que se premia es la originalidad. Por semana hago entre 5 o 6 videos, que pueden ser de canción, comedia o maquillaje. A cada uno le dedico mucho tiempo ya que quiero que salga bien", explica la joven de 18 años.





"Me considero una de las pioneras de la red , ya que comencé siendo usuaria de Musical.ly y con la fusión me pasé a TikTok. Al principio, el grueso del público era de los Estados Unidos y mis videos eran en inglés".Cuando llegó al país a finales de 2018 era una de las referentes. Hoy, además de Argentina, me sigue mucha gente de México, Chile, India