The New York Times eligió a las mejores golosinas del mundo

Con ese párrafo, que invita a saborear el mundo, la revista de The New York Times eligió las 33 golosinas que hacen patria en el paladar.

Sin edulcorante:

El tamarindo, fruta carnosa si la hay, es agridulce, un sabor de por sí extraño para los argentinos y más aún si está en un dulce. Pero algo que sí sabemos acá es que en México les fascina mezclar azúcar con picante . Por eso The New York Times eligió a Pelon Pelo Rico.

En nuestro país, cuando vamos al Barrio Chino a comer chow fan con camarones, sabemos que, al menos en el restaurant, no habrá postre. Pero eso no quiere decir que a los chinos no les gusten los dulces -o que no sepan hacerlos-. La periodista Elise Craig eligió a China en esta nota por un sabor muy similar al que ella encuentra en Estados Unidos. El de los caramelos rojos y alargados White Rabbit.

No son de porcelana, pero también tienen una dinastía por detrás. Aunque más moderna. "El primer ministro chino Zhou Enlai le dio una bolsa a Richard Nixon durante su histórica visita en 1972, pero el envoltorio no siempre ha presentado al conocido conejo. Estos dulces suaves, con sabor a vainilla y leche, se lanzaron en China en 1943 con Mickey Mouse en el empaque, pero a finales de los años 50, las compañías de dulces se estaban nacionalizando y las imágenes occidentales eran un problema político", detalla. En sus 75 años de historia, estos dulces se hicieron populares en todo el mundo, especialmente entre los estadounidenses. Pero no tienen el visto bueno del paladar argento.

Motiv Zuckerl (Austria)