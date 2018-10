Test: elegí una silueta y sabrás tu opinión del "amor para siempre"

¿Qué quiere decir esto? Qué tendemos a ver en el otro características que, en verdad, son propias. A menudo, la proyección funciona con algunas características que incluso nunca reconoceríamos tan fácilmente, como el egoísmo, por ejemplo.

Lo que sucede con test como éste es que cada persona interpreta diferente cada silueta de acuerdo a sus propios pensamientos. Es decir, "ve" de acuerdo a lo que "cree" ver.

Por eso, no hay nada mágico. Somos nosotros mismos (nuestro inconsciente, en todo caso) el que (nos) habla a través de los test.

silueta amor test (2).jpg





Silueta 1

Si has escogido esta silueta posiblemente seas una de las personas que cree que el "amor para siempre" existe. Tal vez tus padres o tus abuelos hayan tenido alguna historia de amor muy profunda y duradera que tomas como ejemplo de que es posible estar con alguien hasta el fin de los días.

Para ti el amor es compartir con el otro y estar juntos, aún en las cosas más pequeñas o insignificantes. El amor, en este sentido, puede ser incondicional desde tu punto de vista (y tu deseo).

Silueta 2

Si has escogido esta silueta tienes una visión del amor que ya ha dejado atrás el romanticismo y la idealización. Para ti el amor se construye y, sobre todo, implica aprender a acompañarse. Pero eso ni significa ni estar constantemente juntos ni crees que eso sea más que una utopía. Prefieres vínculos reales, que se edifiquen en base a diálogos y acuerdos constantes, donde ambos elijan por igual, un futuro en común.

Silueta 3

Si has elegido esta silueta posiblemente te encuentres un poco escéptico/a en relación al amor, especialmente el que pueda ser para toda la vida. Tal vez te han herido o no es tiempo para ti de pensar en una pareja a largo plazo, pero debes tener siempre presente que en temas del corazón no sirve "conformarse" ni quedarse en el lugar de comodidad que incomoda.

Silueta 4

Por último, si has escogido esta silueta para ti el amor para toda la vida es casi sinónimo de amistad. Es alguien que realmente se convierte en tu compañero/a, con quien puedes contar, hablar, compartir... El amor para siempre es posible para ti si ambos aprenden a escucharse y eligen acompañarse en un crecimiento que, aunque tiene sus individualidades, sigue por el mismo sendero.