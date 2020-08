Tenía obesidad mórbida, dejó a su "novio tóxico" y se transformó

Alida Elizabeth Dreyer, tiene 27 años, vive en Sidney (Australia) pero es originaria de Sudáfrica. Su vida estuvo marcada por el sufrimiento, la depresión y una importante obesidad que la acompañó durante toda su vida. Hasta que dijo basta y decidió dar un cambio rotundo en su vida, lo que se vio reflejado también en su figura. Hoy es una estrella de Instagram, donde cuenta su historia y se muestra sin filtros ni ajustes y trata de ayudar a otras personas a transformarse como lo hizo ella.

Según relató al Daily Mail, ella sufrió una serie de problemas de salud como síndrome de ovario poliquístico,resistencia a la insulina y trastornos psicológicos, que la llevaron a encontrar una salida en la comida y la alimentación. Además, destacó que losantecedentes de obesidad en su familia también fueron un factor que colaboró para su aumento de peso.

La mujer contó que bajó más de 76 kilos y que sus problemas para quedar embarazada derivados por su alto peso, fueron un punto de inflexión en su vida.El final de una relación 'tóxica' fue el inicio de un gran cambio que la llevó a cambiar y reiniciar su vida totalmente.

En su momento más duro la balanzallegó a marcar 145 kilos, pero para llegar hasta ese punto terribleAlida pasó décadas de sufrimiento y maltratos. Según explicó conoció la depresión cuando sufrió bullying por primera vez,a los 12 años. El acosola llevó a querer autolesionarse.

"La verdad es que me maltratarondesde que tengo memoria.Cuando ingresé a la escuela primaria empecé a sufrir bullying y eso siguió hasta que pude perder peso. La pasabatan malque muchas veces me tomaba semanas fuera de la escuela, me autolesionaba y tenía pensamientos suicidas.La situación fue peor entre los 12 y los 18 años. A los 12 años, me diagnosticaron una depresión que probablemente se desencadenó debido al acoso extremo que enfrentaba", contó la mujer.

"Todo eso me hizo sentir que no valía tanto como otras personas que tenían cuerpos más pequeños.Sentí que no era digna de vivir y que debía haber algo mal conmigo".

Atracones y descontrol

La mujer que hoy lucemuy saludable admitió que su dieta era "muy mala" y que constantemente comía grandes porciones de comida, llegando incluso a superarlas 5.000 calorías por día.

Ella explicó: "Aumenté de peso constantemente entre los seis y los 23 años. A los diez, pesaba 82 kilos. Solía ​​comer en secreto, escondía comida en mi habitación. Era adicta a la comida y estaba muy mal anímicamente".

Alida admitió que comía una gran cantidad de hamburguesas y que fácilmente podría devorar una pizza grande y pan de ajo ella sola. "Estaba comiendo seis porciones de pan tostado para el desayuno con una chocolatada, y luego almorzaba con carbohidratos, como pasta o macarrones con queso. La cena sería carne, verduras y carbohidratos, como arroz o pasta, y mis porciones eran extremadamente grandes".

"También comía una bolsa de papas fritas con un poco de queso y nunca bebía agua, siempre eran jugos y gaseosas. Nunca miré las calorías, pero te podría decir que fácilmente entre 2,500-3,500 calorías en un día".

La maternidad y su gran cambio

Alida siempre quiso ser madre y decidió tratar de tener un bebé con su novio hace algún tiempo. Ella luchó por concebir de forma natural, pero al no poder fue a ver a un especialista. Después a otro y otro. Todos leadvirtieron que su pesoy los problemasde salud derivadosle harían cada vez más difícil tener un bebé. Alida quedó devastada.

Ese golpe la hizo cambiar... para siempre. Dos días después de visitar una clínica de fertilidad, Alida dejó a su novio. "Terminé esa parejaporque la relación era extremadamente tóxica poco saludable", contó sin querer entrar demasiado en los detalles.

Sin embargo las cosas no fueron sencillas, Alida pasó mucho tiempo encerrada en su casa.Sentía vergüenza por su aspecto, pero poco a poco todo empezó a mejorar.Ahora se está preparando para mostrar su increíble transformación corporal en una competencia de ejercicios el próximo año.

Cambio

Dieta, rutina de ejercicios y el famoso cinturón gástrico fueron el mix que la llevó a transformarse.Según contó, aquella intervención realizada en marzo de 2017, la ayudó a controlar las porciones de comida.

"Estaba en un punto muy bajo de mi vida, tenía 23 años y sufría obesidad mórbida. Eraincapaz de hacer las cosas básicas que cualquiera debería poder hacer. No podía caminar más de 100 metros sin sentir dolor.Decidí que era hora de recuperar mi vida. Me inspiré para comenzar a vivir la vida en lugar de simplemente pasar el día a día. Quería encontrarme hermosa y amarme a mí misma".

Alida se embarcó en un plan de salud y actividad física que la hizo perder más de 70 kilos durante 12 meses, y desde entonces ha mantenido un peso saludable de 68 k. Sigue una dieta vegana y se enfoca en una alimentación holística y consciente que busca comer para nutrir su cuerpo y proporcionarle todo lo que necesita para funcionar de la mejor manera.

Alida también se inscribió para competir en la competencia WBFF (World Beauty Fitness and Fashion) el próximo año, que según dijo implicará "trabajo duro y dedicación tanto física como mental para hacer que mi cuerpo sea fuerte y saludable".

Y no es solo su cuerpo lo que ha cambiado, también es su mentalidad, como explicó Alida: "Soy muy positiva. Antes de mi cambio, era extremadamente negativa y creía que todo era demasiado difícilyno valía lo suficiente como para cambiar mi vida.Desde que atravesé este viaje, he pasado mucho tiempo trabajando no solo para cambiar mi cuerpo físico sino también para cambiar de mentalidad. Restableciendo mi ánimo y mi autoestima.

"Ahora soy muy positiva y tengo mucha confianza. Mi mentalidad se centra en un cuerpo sano y un alma sana. Yo no era consciente de todo lo queme perdía cuando era obesa. Pensaba que era normal sentir dolor y cansancio todo el tiempo. Ahora tengo tanta energía y no solo sobrevivo, sino que prospero".

Furor en las redes

Además delapoyo de su familia, la joven resalta la gran oleada de buena onda que recibió de otros usuarios en Instagram​.Allí documenta regularmente su pérdida de peso con sus 5.908 seguidores.

"Tengo una página de Instagram completamente honesta y sin filtros donde siempre voy a decir la verdad sobre mi vida. También proporciono soporte 24/7 para cualquier persona que me envíe mensajes. Respondo cientos de preguntas", describió.

Alida no tiene pudor en admitir las intervenciones a las que se sometió para mejorar su figura. Es que además de tener una manga gástrica ajustada,también se operó los senos, los glúteos,un levantamiento de la parte inferior del cuerpo con un FDL (Fleur de Lis) y un levantamiento de espalda, brazos ymuslos. Por otra parte se realizó una liposucción en las pantorrillasy un segundo estiramiento de muslos.

Para aquellos que buscan adelgazar, Alida aconseja monitorear las calorías, reducir los alimentos con alto contenido calórico, caminatas recurrentes y un análisis sobre los alimentos que se ingieren. También resalta:"Hay que comunicarse con otras personas que también estén perdiendo peso".

Por último, sumayor consejo: "Está bien equivocarse y cometer errores, somos humanos y eso es normal".