Si no has logrado estos objetivos con tu mascota es probable que la convivencia sea un dolor de cabeza y que tus seres queridos no quieran visitarte. A continuación te compartimos algunos trucos para educar a un perro travieso. Pruébalos y recuperarás la armonía en tu hogar.





Trucos para educar a un perro travieso





Los perros defecan a los pocos minutos de haber comido. Sabiendo esto, es importante acostumbrarlos a que, luego de comer, saldrán a la calle o a un patio para hacer sus necesidades. Ya que se trata de animales rutinarios, sabrán incorporar el hábito rápidamente y luego de comer podrán esperar hasta el momento de salir para hacer sus necesidades. Simplemente tienes que ser ordenado y sacarlo siempre luego de que coma.





La hiperactividad de los perros suele estar motivada por la ansiedad, es por eso que le saltan a las personas que llegan al hogar, rompen cosas o corren de un rincón al otro desesperadamente. Para evitar esta conducta es indispensable que le crees a tu mascota una rutina de juego y un paseo diario, ya que es algo que necesitan. Si tu perro sabe que ese momento llegará no estará descontrolado cuando regreses a tu hogar. Verás que este truco para educar a un perro travieso no te decepcionará.





No le niegues a tu perro la posibilidad de oler a quien llega a tu casa ni lo encierres en el fondo cuando recibes invitados porque eso le genera mayor ansiedad y será más difícil educarlo.





Los trucos para educar a un perro travieso dan resultado cuando le ofreces un premio o recompensa a cambio. Los premios no deben ser solo comida, también pueden ser juegos o caricias. Es importante que siempre que el perro cumpla con el objetivo haya un premio para que el estímulo quede fijado y repita esta conducta.





El recipiente de comida de tu perro debe ser respetado ya que para él es sagrado. Nunca te acerques cuando tu mascota esté comiendo porque por más tranquila que sea podrá pegarte un tarascón ya que su instinto lo llevará a defender lo suyo.





Si dejas que tu perro duerma en tu cama es probable que haga sus necesidades donde quiera y se suba a cualquier sillón ya que sentirá que es el líder de la manada. Si no modificas esta conducta cualquier truco para educar a un perro travieso será inútil.





Estos trucos para educar a un perro travieso son solo algunos consejos para mejorar la convivencia en el hogar. Recuerda que debes jugar mucho con tu mascota, compartir actividades y crear un vínculo ya que necesita amor y que seas responsable de su cuidado.





Fuentes: La Vanguardia