¿Tenés la sensación de no pertenecer a este mundo?

¿Tienes la sensación de que no formas parte de la Tierra? ¿No te sientes identificado con nada ni con nadie de este planeta? ¿Alguna vez has pensado que tus verdaderos orígenes podrían estar en algún lugar fuera de nuestro Sistema Solar? Entonces, si este es tu caso no te preocupes, no estás loco. Miles de personas en todo el mundo tiene la misma sensación, no tienen ninguna vinculación con este planeta.





Algunos investigadores sugieren que estas personas podrían ser espíritus que se manifiestan como seres humanos, que han venido de otros planetas o dimensiones superiores. Esta enigmática sensación incluye confusión sobre las normas de comportamiento en este planeta, sentirse «diferente» a los demás, o encontrarse atrapado dentro de una ilusión.





Estas personas o espíritus pueden tener la necesidad de escapar de esta realidad, pero "algo" les mantiene en la Tierra. Aunque lo peor de todo es que ya desde que nacen tienen estas misteriosas sensaciones, lo que les hacer estar discriminado por una sociedad políticamente correcta.





Procedentes de otros mundos





Expertos en el tema aseguran que los espíritus que encarnan en la Tierra procedente de otras civilizaciones planetarias avanzadas son más desarrollados espiritualmente. Siendo almas más viejas, más equilibradas y en sintonía, encuentran la locura de esta ilusión terrenal un tanto estresante y desconcertante. Se sienten como si la Tierra no fuera su verdadero hogar. La realidad es que su mundo natal podría ser altamente civilizado, con una población que opera en unidad y armonía, con conductas sociales y un equilibrio socioeconómico.





Espiritualmente, estas personas inconscientemente conocen la importancia de altas energías de vibración como el amor y la luz, y que son parte de una sola creación infinita, pero por desgracia también están sujetos al olvido cuando nacen. Por otra parte, este olvido "voluntario" es necesario de lo contrario no podrían vivir en esta realidad. Aquellos que sienten como la Tierra no es su verdadero hogar puede tener un gran interés en la tecnología y en el tema paranormal, son amables y con ganas de ayudar a los demás, y sin olvidarnos de que son muy despiertos espiritualmente, unos rasgos procedentes de su raza extraterrestre.