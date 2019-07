Tenelas a mano: las mejores apps para encontrar vuelos y hospedajes baratos

Saber dónde y cómo buscar es fundamental para poder dar con las mejores ofertas. Aquí, algunas plataformas que ayudan a conseguir vuelos y hospedajes.





Para encontrar vuelos:

Google Vuelos (Google Flights): está integrado al buscador y ofrece un detalle de los mejores precios de vuelos, en diferentes aerolíneas. Basta con ingresar "vuelo" y el nombre del destino para recibir un listado. Luego la búsqueda se puede ir ajustando en función de la cantidad de escalas, la aerolínea, la fecha, etc.

Viajala: Este metabuscador de vuelos y hoteles también ofrece una comparativa de precios para los diferentes trayectos que se quieran realizar. Recientemente sumaron un nuevo filtro que le permite al usuario saber qué tipo de equipaje está incluido en el precio. No es un dato menor, teniendo en cuenta que muchas aerolíneas ofrecen vuelos muy baratos pero sólo si el pasajero lleva un pequeño carry on y no despacha equipaje.

Skyscanner: Como otros buscadores, rastrea los sitios de diferentes aerolíneas y comparte las ofertas más relevantes según las necesidades del usuario.

Kayak: Este sitio muestra un listado de los vuelos, hospedajes y paquetes. Tiene una función llamada "Predicción de precios" que sugiere si conviene reservar en el momento o dilatar la decisión hasta otro momento en el que se estima que habrá mejores oferta.

Tiene una función llamada "Predicción de precios que sugiere si conviene reservar en el momento o dilatar la decisión hasta otro momento en el que se estima que habrá mejores oferta.

Tiene una función llamada "Predicción de precios que sugiere si conviene reservar en el momento o dilatar la decisión hasta otro momento en el que se estima que habrá mejores oferta.

Promos Aéreas AR: La plataforma ofrece un listado de opciones de vuelos, paquetes y promociones, que incluyen combos multidestinos, entre otras opciones.

eDreams: El portal informa sobre ofertas en vuelos regulares, aerolíneas low cost y charters. También incluye ofertas sobre seguro de viajes, alquiler de autos y paquetes vacacionales.

TurismoCity: Analiza los sitios de varias aerolíneas y agencias, para ofrecer diversas propuestas con la posibilidad de comparar opciones

Agencias: Otra opción es buscar por agencias de viajes como Almundo, Despegar, AvanTrip (cabe destacar que sólo se están mencionado algunas de las miles que hay en el mercado), que ofrecen ofertas de viajes, hospedajes, seguros y excursiones. En algunos casos, el mayor beneficio es la posibilidad de pagar en cuotas. Aunque no es el único: las agencias pueden también ofrecer asesoramiento personalizado; ayudar en la gestión ante posibles cancelaciones y mucho más. Habrá que consultar en cada caso en particular.





Hospedaje

La mayoría de los sitios mencionados anteriormente ofrecen, además de ofertas en vuelos y otros traslados, datos sobre hospedajes en hoteles, cabañas, etc. Además de todas esas alternativas, existen muchas otras opciones, entre ellas, alguna de las mencionadas a continuación:





Booking: Es un portal que incluye información de todo tipo de hospedajes: desde hostels hasta resorts all inclusive y hoteles cinco estrella.





Hostelworld: Ofrece un listado muy completo de hostels en diferentes lugares del mundo. Se pueden leer comentarios y puntajes de otros usuarios, tal como ocurre con todos los sitios que ofrecen hospedaje.





Airbnb: El sitio ofrece la posibilidad de alquilar departamentos, chalets o habitaciones en casas de familia. Los usuarios pueden dejar un puntaje y comentario sobre el hospedaje y la experiencia en el lugar.





HomeAway: En este portal, se plantea la misma propuesta que Airbnb: se trata de conectar a los dueños de las propiedades con personas que buscan hospedaje.





Couchsurfing: Aquí se conecta a viajeros con personas dispuesta a ofrecer alojamiento gratis en su hogar. Puede ser un cuarto, un sofá o lo que puedan. Cada usuario dice lo que puede ofrecer y los futuros huéspedes deciden si les interesa la propuesta o no. También cuenta con un sistema de puntaje y comentarios. No es solo un sitio de hospedaje. Los usuarios pueden donar su tiempo a los viajeros y, por ejemplo, ofrecer acompañaros en un recorrido por la ciudad, darles una clase de cocina o lo que fuese.





BeWelcome: Este sitio tiene el mismo espíritu que Couchsurfing, conectar viajeros para que encuentren un local dispuesto a hospedarlos sin costo o ayudarlos a conocer la ciudad, realizar actividades juntos, etc.