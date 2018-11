Tené en cuenta los 20 tips para que conquistar a una mujer no sea una pesadilla

Aquí están los 20 rasgos principales , ya no hay pretexto para no aplicarte.

No es sorprendente que encontramos que las mujeres valoran la personalidad mucho más que el atractivo físico. A pesar de todas esas horas que puedes estar pasando en el gimnasio, solo el 13 por ciento de las mujeres mencionó la masa muscular como un factor de gusto. Por otro lado, el 66 por ciento de las mujeres dijo que la integridad moral "me haría temblar".

En un esfuerzo por identificar exactamente qué características las mujeres consideran atractivas en un hombre, encuestamos a más de 1,000 mujeres estadounidenses entre las edades de 21 y 54 años en dos encuestas en línea. Una fue dirigida por Princeton New Jersey Research Corporation; el otro fue hecho en BestLifeOnline.com. Una vez que se obtuvieron los resultados, organizamos las características según la frecuencia con la que aparecían dentro de los 10 atributos principales enumerados por las mujeres.

Pero solo porque los hombres nunca sabrán con precisión lo que está pasando en la cabeza de sus parejas no significa que no haya maneras de tener una mejor idea. Sí, cada mujer es diferente, pero hay ciertas características que casi todas las mujeres valoran en un hombre. Sabemos que la mayoría de las mujeres quieren un tipo que sea leal, amable y bueno en la cama (por supuesto). Pero ¿que más?

FIDELIDAD

8 de cada 10 mujeres (o el 84 por ciento de las mujeres) se clasificaron como "fieles a mí" entre los 10 atributos principales que encuentran sexy en un hombre. Quieren que le aseguren que crees que es la mujer más sexy del mundo (¡y por suerte, ya lo sabes!), Así que recuérdale ese hecho cuando puedas y como puedas.





CONFIANZA

Es una especie de cliché en este punto, pero las mujeres están buscando a un tipo que no le teme al compromiso. Tres de cada cuatro mujeres (75 por ciento) dicen que buscan a un hombre que sea bueno para el compromiso. Ser responsable, incluso si es solo recordar recoger el aderezo para ensaladas en su camino a su casa envía una señal positiva de que está listo para comprometerse.





AMABILIDAD

Algunas mujeres jóvenes todavía pueden caer en el prototipo de chico malo, pero el 67 por ciento de las mujeres dijeron que estaban más entusiasmadas porque la bondad inspira confianza. En otras palabras, sí tratas bien al mesero las cifras de tu puntuación en la relación también te tratarán bien, así que se amable.





INTEGRIDAD

El 76 por ciento de las mujeres creen que sí tienes las agallas para decir la verdad, tendrás las agallas de ser una buena y compasiva pareja a largo plazo. Solo trata de no decirle lo que realmente piensas de su mejor amiga de la universidad y estarás bien.





PARTERNIDAD

Ser un buen padre (o tener el potencial de convertirse en uno) se trata de ser un buen modelo a seguir, ser paciente y cariñoso, cualidades que el 51 por ciento de las mujeres desean en una pareja. No busca un papá, más bien quiere que seas una figura que puede ser un padre, cuéntale sobre tu sobrina o sobrino favorito o sobre el empleado al que está asesorando en el trabajo (no se trata sólo de hijos).





SENTIDO DEL HUMOR

Poder reírse de las tensiones de este mundo es una necesidad, según el 77 por ciento de las mujeres en nuestro panel, obtienes puntos en la relación si puedes hacerlas reír. El humor le dice a una mujer que puedes reírte de las muchas dificultades que te presenta la vida.





INTELIGENCIA

Un hombre de mundo e interesante es un "buen" hombre, ya que al 55% de las mujeres les gusta presumir. Los hombres que resuelven problemas hacen que las mujeres se sientan seguras y los que siempre están haciendo algo estudiar, carpintería o arreglar la casa, nunca son aburridos.





PASIÓN

Al cuarenta y seis por ciento de las mujeres les gustan las demostraciones de pasión porque no están acostumbradas a verlas de parte de los hombres. Siente pasión por algo: kayak, arte impresionista, barbacoas o Hábitat para la Humanidad. Es una prueba de que te preocupas por algo más allá de ti mismo.





CONFIANZA

Un hombre que se siente seguro en su propia piel hace que la mujer con la que está se sienta segura, según el 41 por ciento de las mujeres, al demostrar que puedes manejar personas o situaciones desconocidas, le dice inconscientemente que en su vida tampoco debe temer.





GENEROSIDAD

Esto es importante para el 38 por ciento de las mujeres, la generosidad no significa simplemente el llegar a cenar a un restaurante súper caro y después a un hotel de cuatro estrellas, para después comprarle cosas, va más allá y les significa que estás dispuesto a dedicar tu tiempo y prestar atención.





ESCUCHAR

Presta atención, el 53 por ciento de las mujeres dijeron que se sienten seguras cuando saben que su hombre dejará su teléfono y escuchará. Palabras mágicas: "Estoy aquí. Dime todo".





ROMÁNTICO

El romance atrae a la mujer con el lado derecho del cerebro y menos lógico. El 45 por ciento de las mujeres dijeron que fantasean con sentirse como en una novela romántica, arrebatadas y audaces, el romance de este tipo les significa que estás mostrando tu deseo por una mujer y revelando un lado más suave y vulnerable.





SER BUENO EN LA CAMA

Bien, esto puede parecer obvio, pero tómalo como consejo, no se trata solo de los orgasmos. Una mujer sabe que un hombre que la cuida en la cama la cuidará fuera de la cama. (Por supuesto, los orgasmos no se deben de evitar) ganas puntos si te centras más en el "faje" o juego previo a que si vas directo al punto.





LIMPIAR, COCINAR, ETC...

El 23 por ciento de las mujeres dijo que si aprendes a hacer uno o dos desayunos o mejor hacer comidas completas, puedes ganar muchos puntos... Si mezclas los tres puntos anteriores ya ganaste.





GANAR BIEN

Una de cada cinco mujeres encuestadas dijo que el éxito de un hombre en su carrera contribuye a su atractivo sexual. Si haz demostrado talento, logro de metas y seguimiento en la escalera corporativa, le das a las mujeres la confianza de que serás un buen proveedor.





VESTIDO PARA MATAR

La forma en que te vistes se refleja en la mujer con la que estás, y ella lo sabe. El hombre que sabe cómo combinar una camisa estampada y una corbata se dará cuenta de que también está bien vestida. Mantén ocupados a los sastres y a tu tintorería y dale al cardio para que puedas utilizar telas elegantes y manejables como la cachemira, la gamuza, el algodón y la pana cepillada. Si tu presupuesto no es tan grande recuerda que puedes ir a tiendas de ropa en centros comerciales y ajustarlas con un sastre, aplica para jeans, blazers, trajes, chamarras y ... bueno casi todo.





UNA CARA GUAPA

La ciencia de la atracción, que se ha estudiado hasta el infinito, dice que se trata de simetría, y las mujeres en los estudios interculturales también han calificado a los hombres con mentones anchos, pómulos altos y ojos grandes como los más atractivos. La mejor manera de mejorar tu apariencia: sonríe más y asegúrate de que tus patillas sean uniformes.





ESTATURA

Alto, castaño y guapo no es el principio y el fin de todo, el 15 por ciento de las mujeres dijo que les gusta sentirse más pequeñas que sus hombres, pero la altura no significa necesariamente poder, si no puedes llegar al 1,80 demuestra que tienes confianza, recuerda que si Tom Cruise se sube a un banco para estar en cámara, tu puedes llevar de la cintura a una mujer alta que usa tacones.





MUSCULATURA

Esto nos llegó directo al corazón, sólo el 13 por ciento de las mujeres dijeron que consideraban una construcción muscular como una prioridad. Los músculos ayudan a alejar a los rivales y aseguran a una mujer que no la dejarás caer durante una inmersión, pero tu apariencia general es más importante que el tamaño de tus bíceps.





FITNESS

Dicho esto, el 12 por ciento de las mujeres reconocen que un buen cuerpo es indicativo de un hombre de disciplina y autocontrol. Le dice a una mujer que puedes seguirle el ritmo, en la cama y fuera de ella.