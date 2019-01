Tendencia: hombres que buscan parejas parecidas a su madre

Un comentario característico de mujeres con este tipo de parejas es "mi marido parece un hijo más". El sostener una relación de "salvador", no es precisamente amor de pareja, básicamente este vínculo se sostiene en una desigualdad en el dar y el recibir en donde el hombre que es ayudado va quedando imposibilitado de devolver en los mismos términos. Queda atrapado en una mirada infantilizada por parte de su partenaire que se ofrece maternalmente amorosa. Este lazo puede generar un conflicto recurrente vivido como dependencia emocional para ambos.

En pareja, me reconozco, y me permito abrir nuevos aspectos de mí mismo. Confío en el camino y el proceso de vida y me siento acompañada en la experiencia de vivir.



Fuente: clarin

¿Qué lugar han ocupado los hombres en la historia de la familia? ¿Qué lugar las mujeres?Tal vez un hombre hubiese necesitado el afecto y la protección de su madre, entonces busca lo que nunca tuvo, o por el contrario, su madre lo sobreprotegió y ahora necesita a otro para que lo ayude y lo cuide.Nos encontramos con jóvenes adultos, hombres que no han podido salir del campo de atracción de la "necesidad de madre" y se quedan orbitando alrededor de la "vieja", ya sea para recibir sus cuidados o porque ha sido su función cuidarla a ella.ven a sus hijos siempre como pichones a los que tienen que cuidar. Esta mirada puede ser neutralizada cuando la función paterna está ordenando la circulación del amor y de los hijos fuera del nido. Permite salir de la posición infantil a la vida adulta. Seguir avanzando aunque nos tropecemos, nos equivoquemos y aunque tengamos miedo. Esta posición, internalizada en cada uno, nos impulsa a creer en nuestra autovalía y fortalece nuestra valoración personal.tenés que recordarle que tiene una cita, vos elegís a dónde salir, te ocupás de la limpieza, de sus finanzas, de manejar, de ordenar, cocinar. Siempre tiene alguna excusa de porqué él no lo hace.tu pareja en lugar de conversar o buscar soluciones deja de hablarte, utiliza el sarcasmo y te hace culpable de su malestar. Se siente incapaz de pensarse a sí mismo como responsable de lo que está sintiendo y pretende que vos gestiones su malestar.¿Para qué tengo una pareja que busca el amor de una madre? ¿En qué colaboro yo a esa situación? ¿Acaso como mujer, me inmolo en la pareja para salvar al otro?¿Acaso realmente creo que mi pareja sea lo suficientemente adulto para gestionarle yo su propia inmadurez o creo que me necesita? ¿Qué recompensas obtengo sosteniendo a alguien que necesita de mi cuidado?¿Qué pasaría si dejo de hacer lo que hago? ¿Estoy dispuesta a establecer un equilibrio en mi pareja de igual a igual o mi necesidad de control me exige estar a cargo de la situación?