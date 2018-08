Temor al volante: cómo superar la fobia a manejar el auto

El miedo como motor





Cómo superar una fobia





La máquina y el espacio









Por Martín Sacán

Fuente: tn

"Es como si el mundo tal cual lo conocés dejara de existir, todo pasa a ser amenazante y te invade una completa sensación de no poder, es desesperante", le cuenta a TN Autos, y concluyeLos especialistas difieren –según su orientación profesional– en el tratamiento, pero coinciden en algo:En Argentina no hay estadísticas oficiales sobre fobias, indicaron desde el Ministerio de Salud de la Nación.En la Fundación Fobia Club, institución dedicada a trastornos de ansiedad en la ciudad de Buenos AiresEs que, advierten, muchos fóbicos nunca realizan ninguna consulta.El problema, explican los especialistas, es cuando eso se dificulta y empieza a afectar la calidad de vida.Ejemplo: si el miedo es a volar, la persona irá en micro o auto (evitación). Pero si por trabajo o vacaciones quiere viajar a un destino lejano (como Europa) empezarán las complicaciones., explica Eugenia Etcheverry, psicóloga psicoanalista.Además, detalla,Para la persona es traumático: quien sufre fobia a manejar en muchos casos no puede ni sacar el auto de la cochera.Hay dos grandes formas de entender las causas y el camino para vencer una fobia, y se corresponden con dos corrientes psicológicas:", explicó Etcheverry, psicoanalista", detalló.Desde esta mirada,sostuvo Gustavo Bustamante, presidente de Fundación Fobia Club y doctor en psicología con esa orientación.El terapeuta mencionóDesde esta perspectiva,En el caso de manejar, podría ser prender el motor, conducir unas pocas cuadras, etc., pero siempre según las necesidades de cada paciente.Estas son las dos grandes formas de afrontar una fobia. Corresponde al profesional de la salud mental consultado determinar cuál es la más conveniente en cada caso. Incluso pueden incluir fármacos.Al psicoanálisis le interesa la causa profunda del miedo y por eso el tratamiento es más extenso, pero –aseguran– sus resultados más duraderos. El conductismo ofrece resultados más rápidos (unas 12 semanas), por lo que su eficacia es mayor al menos en el corto plazo.Miriam Repollo (44) sacó el registro hace ocho años pero salió pocas veces a la calle: "Pensar en subir al auto y salir a manejar me aterra, me empieza a doler la panza y me sudan las manos. Tengo miedo a la imprudencia del otro".Asegura sentir una". No recurrió a una terapia, pero dice considerarlo.Vilma Azcurra es instructora en su propia escuela enfocada en superar el miedo a manejar. Trabaja con gente fóbica y que no lo es., resume.Su caso es una suerte de síntesis de las dos corrientes psicológicas mencionadas más arriba. Porque ya era instructora cuando decidió estudiar psicología para abordar mejor algunos casos. Ahora, como dice ella, es una psicoanalista que hace conductismo arriba del auto mientras enseña.le consultó TN Autos.conocerla al nivel de cualquier otra máquina cotidiana. Entender que hace lo que se le indica, que no tiene vida propia.Lo segundo es el espacio.Les explico el uso de los espejos para tener una visión 360º. Cambiarse de carril es una de las cosas más difíciles. Es una ganancia del espacio, del entorno y de la visión que no se tenía antes.Azcurra también destaca como fundamental la empatía del profesional, y recuerda que si bien la mayoría son mujeres, también llegan hombres. "El hombre se avergüenza de decir que no sabe manejar. Por ahí te dicen no me interesa, me tomo un Uber, se arman de otra cosa".La persona, asegura, debe lograr ser insensible a las agresiones o bocinazos de los demás. "La bocina es una opinión que viene de afuera, y al no tener respuesta a uno le parece que siempre hace las cosas mal", reflexiona.Desde su punto de vista, si la persona tiene miedo sin fobia, con voluntad, clases y mucha práctica podrá lograr conducir un auto. Si sufre amaxofobia el camino requiere sí o sí de terapia. "De los que llegan a la escuela con fobia, el 80% logra manejar", afirma.