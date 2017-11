Te presentamos a los cinco componentes más caros dentro de un celular

"Muchos usuarios de móviles ignoramos el valor de lo que no podemos apreciar a simple vista. Si bien la pantalla es hoy el elemento más caro de un celular, otras piezas clave inciden en el precio de un móvil y marcan la diferencia con otros modelos en el mercado. Como no podemos ver estas partes que permanecen cubiertas por una tapa, no conocemos su importancia", comentó Hernán Descalzi, responsable de MediaTek Argentina, la empresa que elaboró el ranking.







Del listado de componentes de un móvil, surgió el siguiente orden de mayor a menor costo:







Pantalla: la razón de su alto valor reside en que no es tan solo el cristal. Una pantalla incluye el display y el touch. De romperse o dañarse, su reparación es compleja y onerosa. Además, ciertos modelos presentan Gorilla Glass, una lámina delgada y transparente de alta resistencia que es utilizada como cubierta de la pantalla táctil. Contar con este elemento encarece aún más a este componente.

Memorias: tanto la memoria RAM como la ROM resultan el segundo elemento más caro de cualquier smartphone. La proporción es obvia: cuanta más capacidad presente el procesador en materia de memorias, más caro será el teléfono. Ello se debe a las mejores prestaciones de usabilidad que reporta contar con celulares con mayor desempeño, pero también responde a otra variable que Descalzi precisó: "El precio de las memorias es tan fluctuante como el del dólar. Todos los días varía en función de la oferta y la demanda".

Cámaras: los módulos de las cámaras son el tercer elemento más caro. Cuanta mayor complejidad posea un módulo, más elevado será su precio. Más caro será también un teléfono que presente mayor cantidad de cámaras. "Sin embargo -aclaró Descalzi-, existen excepciones a la regla, como los móviles doble cámara, que crecieron mucho en 2017 en el mercado local, lo que hizo que cayeran sus precios. En 2018 veremos más móviles gama media-alta con este tipo de función".

Procesador: los chipsets se ubican en el cuarto lugar de este ranking, aunque también intervienen en los tres puntos precedentes, puesto que ni la pantalla, ni las memorias ni las cámaras pueden funcionar sin su intervención. "El factor fundamental que les aporta valor económico a los microprocesadores es el proceso de producción; este es complejo e involucra a otros elementos que componen al chipset, como la unidad de procesamiento de gráficos (GPU), el GPS y el Bluetooth. También tiene incidencia la ley de oferta y demanda", concluye Descalzi.

Carcasa: la terminación del teléfono es el quinto elemento más caro. Cuando el material de esta pieza es el policarbonato, resulta más económica.